Еврокомиссия ждет, когда ВР примет законопроект об энергоинтеграции — что тогда изменится

Европейская комиссия надеется, что до конца года Верховная Рада Украины примет законопроект, который станет первым юридическим шагом к интеграции украинского рынка электроэнергии в ЕС. Полное объединение энергорынков Украины и Европейского Союза запланировано до 2027 года.

Об этом во время конференции ReBuild Ukraine заявила Мехтильд Версдорфер, заместитель гендиректора по энергетике Еврокомиссии, сообщают Новини.LIVE.

Мехтильд Версдорфер объяснила, что полная интеграция рынков электроэнергии и газа позволит снизить системные расходы и обеспечит более доступные цены как для Европы, так и для Украины и Молдовы.

Она также сообщила, что вместе с Канадой возглавляет Группу энергетической поддержки G7+, которая координирует усилия международных партнеров для помощи украинскому энергосектору. Среди ключевых приоритетов этой Группы: усиление противовоздушной обороны для защиты критической энергетической инфраструктуры, поддержка развития энергоэффективности, возобновляемых источников и децентрализованной энергосистемы.

Представительница Еврокомиссии отметила, что ЕС активно координирует финансовую и техническую поддержку для инвестиций в эти направления.

"В этом мы координируем усилия с международной финансовой и технической поддержкой для инвестиций. Кроме возобновляемых источников, сегодня утром мы обсуждали биометан, где Украина имеет большой потенциал. Геотермальная энергия также может быть вариантом для Украины. Поэтому есть много путей для перехода к более чистой энергетике в будущем", — сказала Мехтильд Версдорфер.

