В Украине есть угроза полного блэкаута, — экс-министр энергетики

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 22:01
обновлено: 23:01
Риск тотального блэкаута - что говорит Иван Плачков
Блекаут в Киеве Фото: Новини.LIVE

Бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков заявил о реальной угрозе масштабного отключения электроэнергии по всей стране. По его словам, энергетический сектор должен быть деполитизированным и переданным под управление специалистов, а не политиков.

Об этом Плачков сообщил в эфире программы Вечір.LIVE.

Риск тотального блэкаута

По словам Плачкова, нынешняя ситуация в энергосистеме является критической, и при определенных условиях может наступить "тотальный блэкаут" — полное обесточивание Украины.

"Вы знаете, что у нас есть угроза тотального блэкаута? Кто-то об этом говорит? Тотального блэкаута, когда может погаснуть вся Украина. Сначала она разделится и погаснет — и что мы тогда будем делать?" — предостерег экс-министр.

Плачков также обратился к власти с призывом немедленно принять меры для стабилизации энергосистемы.

"Если у президента осталась ответственность, он должен назначить людей, которые разбираются в энергетике. Политика должна отойти на второй план. Надо обеспечить тепло и свет для граждан Украины — а уже потом разбираться в политических вопросах", — подчеркнул он.

По мнению Плачкова, без профессионального подхода страна может оказаться перед ситуацией, когда украинцы будут оставаться без электроэнергии по двадцать часов в сутки.

"Вы согласны, чтобы у вас двадцать часов не было электроэнергии, а только четыре была?" — спросил он.

До этого стало известно, что надо сделать перед тем, как отключат свет.

Также мы писали о том, сколько времени украинцы будут проводить без света зимой.

сфера энергетики энергетика отключения света блэкаут отключения
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
