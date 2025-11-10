Энергосистема Украины восстанавливается после ударов РФ по АЭС

Энергетики проводят ремонтные работы после атак РФ. Иллюстративное фото: golos.com.ua

Удары по подстанциям Ривненской и Хмельницкой АЭС не вызвали критических повреждений, энергетикам удалось постепенно восстановить их работу. Вместе с тем ситуация в энергосистеме остается напряженной — враг ежедневно пытается вывести из строя генерацию, но система держится.

Об этом народный депутат Украины и член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал в эфире "Київ24" в понедельник, 10 ноября.

Представитель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк отметил, что вражеские удары РФ по подстанциям Ровенской и Хмельницкой АЭС были не критическими. По его словам, удалось постепенно восстановить работу.

"Пока это не полное восстановление работы этих электростанций, подстанций "Укрэнерго", точнее, да. Но, тем не менее, врагу не удалось достичь своей цели...

На самом деле удалось выровнять лишь равномерное потребление между регионами, потому что генерации больше за эти дни не стало. И каждый день фактически какую-то из генераций враг выбивает. Нам, к счастью, сегодня способствует теплая погода за окном, потому что по состоянию на 10 ноября потребление существенно не растет. По крайней мере, пока "Укрэнерго" дает такую информацию", — сообщил Сергей Нагорняк.

В то же время он добавил, что те ТЭС, которые работали в рамках "Центрэнерго", уже, к сожалению, не работают. Нагорняк отметил, что "Центрэнерго" начинает все сначала восстанавливать.

По его словам, трансформаторы большой мощности были защищены, поэтому оккупанты не смогли нанести критических разрушений на подстанциях Ровенской и Хмельницкой АЭС.

Ранее в Укрэнерго и Минэнерго рассказали о ситуации с отключениями света 10 ноября.

Напомним, что недавно в Мариинском дворце исчез свет во время интервью Президента Украины Владимира Зеленского.