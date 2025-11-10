Енергосистема України відновлюється після ударів РФ по АЕС

Енергетики проводять ремонтні роботи після атак РФ. Ілюстративне фото: golos.com.ua

Удари по підстанціях Рівненської та Хмельницької АЕС не спричинили критичних пошкоджень, енергетикам вдалося поступово відновити їхню роботу. Водночас ситуація в енергосистемі залишається напруженою — ворог щодня намагається вивести з ладу генерацію, але система тримається.

Про це народний депутат України та член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів в ефірі "Київ24" у понеділок, 10 листопада.

Реклама

Читайте також:

Ситуація в енергосистемі України 10 листопада

Представник Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк зазначив, що ворожі удари РФ по підстанціях Рівненської та Хмельницької АЕС були не критичними. За його словами, вдалося поступово відновити роботу.

"Поки що це не повне відновлення роботи цих електростанцій, підстанцій "Укренерго", точніше, так. Але, тим не менше, ворогу не вдалося досягнути своєї мети...

Насправді вдалося вирівняти лише рівномірне споживання між регіонами, тому що генерації більше за ці дні не стало. І щодня фактично якусь із генерацій ворог вибиває. Нам, на щастя, сьогодні сприяє тепла погода за вікном, тому що станом на 10 листопада споживання суттєво не зростає. Принаймні, поки що "Укренерго" дає таку інформацію", — поінформував Сергій Нагорняк.

Водночас він додав, що ті ТЕС, які працювали в рамках "Центренерго", вже, на жаль, не працюють. Нагорняк зауважив, що "Центренерго" починає все спочатку відновлювати.

За його словами, трансформатори великої потужності були захищені, тож окупанти не змогли нанести критичних руйнувань на підстанціях Рівненської та Хмельницької АЕС.

Раніше в Укренерго та Міненерго розповіли про ситуацію з відключеннями світла 10 листопада.

Нагадаємо, що нещодавно у Маріїнському палаці зникло світло під час інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського.