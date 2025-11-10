Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Нардеп розповів про ситуацію в енергосистемі після атак на АЕС

Нардеп розповів про ситуацію в енергосистемі після атак на АЕС

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 18:41
Оновлено: 18:41
Енергосистема України відновлюється після ударів РФ по АЕС
Енергетики проводять ремонтні роботи після атак РФ. Ілюстративне фото: golos.com.ua

Удари по підстанціях Рівненської та Хмельницької АЕС не спричинили критичних пошкоджень, енергетикам вдалося поступово відновити їхню роботу. Водночас ситуація в енергосистемі залишається напруженою — ворог щодня намагається вивести з ладу генерацію, але система тримається.

Про це народний депутат України та член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів в ефірі "Київ24" у понеділок, 10 листопада.

Реклама
Читайте також:

Ситуація в енергосистемі України 10 листопада

Представник Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк зазначив, що ворожі удари РФ по підстанціях Рівненської та Хмельницької АЕС були не критичними. За його словами, вдалося поступово відновити роботу.

"Поки що це не повне відновлення роботи цих електростанцій, підстанцій "Укренерго", точніше, так. Але, тим не менше, ворогу не вдалося досягнути своєї мети...

Насправді вдалося вирівняти лише рівномірне споживання між регіонами, тому що генерації більше за ці дні не стало. І щодня фактично якусь із генерацій ворог вибиває. Нам, на щастя, сьогодні сприяє тепла погода за вікном, тому що станом на 10 листопада споживання суттєво не зростає. Принаймні, поки що "Укренерго" дає таку інформацію", — поінформував Сергій Нагорняк.

Водночас він додав, що ті ТЕС, які працювали в рамках "Центренерго", вже, на жаль, не працюють. Нагорняк зауважив, що "Центренерго" починає все спочатку відновлювати.

За його словами, трансформатори великої потужності були захищені, тож окупанти не змогли нанести критичних руйнувань на підстанціях Рівненської та Хмельницької АЕС.

Раніше в Укренерго та Міненерго розповіли про ситуацію з відключеннями світла 10 листопада.

Нагадаємо, що нещодавно у Маріїнському палаці зникло світло під час інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського.

Міненерго Укренерго ДТЕК відключення світла графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації