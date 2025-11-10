Відео
Головна Новини дня РФ ударами пошкодила енергооб'єкти — графіки відключень сьогодні

РФ ударами пошкодила енергооб'єкти — графіки відключень сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 13:40
Оновлено: 13:41
Графіки відключень світла 10 листопада — де вимикатимуть електроенергію
Місто в темряві через відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У понеділок, 10 листопада, через нові пошкодження енергооб’єктів через атаки РФ в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла. Електроенергію можуть вимикати у періоди з 00:00 до 23:59.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України у Facebook.

Читайте також:

Де вимикатимуть світло 10 листопада

У Міністерстві енергетики розповіли про ситуацію в енергосистемі України на 10 листопада.

За даними Міненерго, чергові удари ворога призвели до нових пошкоджень енергооб’єктів у кількох областях. Наразі проводяться ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах енергетичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень внаслідок масованих ракетно-дронових атак.

У понеділок, 10 листопада, графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України.

В енергетичному відомстві вкотре закликали споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Укренерго про ситуацію в енергосистемі України

В Укренерго зазначили, що через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — у понеділок, 10 листопада, застосовуються заходи обмеження споживання.

До кінця доби у більшості регіонів будуть застосовуватись графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг. Також у регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, будуть діяти й графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

За даними Укренерго, споживання електроенергії залишається високим. У неділю, 9 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,9% вищим, ніж попереднього дня — у суботу.

У компанії зауважили, що з огляду на погодні умови та наслідки російських атак — необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігатиметься протягом всієї доби.

Оновлені графіки відключень світла від ДТЕК на 10 листопада

У понеділок вдень, 10 листопада, у ДТЕК оприлюднили оновлені графіки відключень світла для Одещини та Дніпропетровщини.

Графіки відключень світла для Одещини

ДТЕК графіки
Графіки від ДТЕК для Одещини. Фото: ДТЕК/Telegram
Графіки відключення світла
Графіки відключень світла для Одещини. Фото: ДТЕК/Telegram

Графіки відключень світла для Дніпропетровщини

ДТЕК графіки
Графіки від ДТЕК для Дніпропетровщини. Фото: ДТЕК/Telegram
Відключення світла 10 листопада
Графіки відключень світла для Дніпропетровщини. Фото: ДТЕК/Telegram

Відновлення тепло- та водопостачання — яка ситуація

У понеділок, 10 листопада, віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба повідомив, що триває ліквідація наслідків масованого російського удару по критичній інфраструктурі. За його словами, профільні служби відновлюють тепло- та водопостачання.

Нині ситуація в найбільш постраждалих регіонах наступна:

  • Полтавщина. Запущені котельні, працюють водозабори та очисні споруди, тож люди - з водою. Школи, садочки, лікарні працюють у штатному режимі. Електротранспорт вийшов на маршрути, ділянки з плановими відключеннями дублюються автобусами.
  • Харківщина. Водопостачання забезпечене, тепло вже мають 72% мешканців. Відновлювальні роботи ще тривають. На пошкоджених об'єктах критичної інфраструктури продовжується обстеження обладнання та усунення пошкоджень. Метрополітен працює, також передбачені додаткові маршрути наземного транспорту.
  • Дніпропетровщина. У Павлограді через пошкодження систем електропостачання внаслідок ворожої атаки була зупинена частина котелень. Вже підключено 30%, пускові роботи продовжуються.  

 
За інформацією Кулеби, загалом по Україні із централізованим опаленням 67% житлових будинків та 84% об'єктів соціальної сфери. Органи місцевого самоврядування продовжують підключати обʼєкти до тепла.

Нагадаємо, що нещодавно під час інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського зникло світло у Маріїнському палаці.

Раніше ми інформували, чи повпливають відключення світла на суми в платіжках за електроенергію.

Міненерго Укренерго ДТЕК відключення світла графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
