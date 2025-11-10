Графики отключений света 10 ноября — где будут выключать электроэнергию

Город в темноте из-за отключения света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 10 ноября, из-за новых повреждений энергообъектов из-за атак РФ в Украине будут действовать графики почасовых отключений света. Электроэнергию могут выключать в периоды с 00:00 до 23:59.

Об этом информирует пресс-служба Министерства энергетики Украины в Facebook.

Где будут выключать свет 10 ноября

В Министерстве энергетики рассказали о ситуации в энергосистеме Украины на 10 ноября.

По данным Минэнерго, очередные удары врага привели к новым повреждениям энергообъектов в нескольких областях. Сейчас проводятся ремонтно-восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры, получивших повреждения в результате массированных ракетно-дронных атак.

В понедельник, 10 ноября, графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса применяются с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов Украины.

В энергетическом ведомстве в очередной раз призвали потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Укрэнерго о ситуации в энергосистеме Украины

В Укрэнерго отметили, что из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме — в понедельник, 10 ноября, применяются меры ограничения потребления.

До конца суток в большинстве регионов будут применяться графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей. Также в регионах, где применяются почасовые обесточивания, будут действовать и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии остается высоким. В воскресенье, 9 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,9% выше, чем в предыдущий день — в субботу.

В компании отметили, что учитывая погодные условия и последствия российских атак — необходимость в экономном потреблении электроэнергии будет сохраняться в течение всех суток.

Обновленные графики отключений света от ДТЭК на 10 ноября

В понедельник днем, 10 ноября, в ДТЭК обнародовали обновленные графики отключений света для Одесской и Днепропетровской областей.

Графики отключений света для Одесской области

Графики от ДТЭК для Одесской области. Фото: ДТЭК/Telegram

Графики отключений света для Одесской области. Фото: ДТЭК/Telegram

Графики отключений света для Днепропетровской области

Графики от ДТЭК для Днепропетровской области. Фото: ДТЭК/Telegram

Графики отключений света для Днепропетровщины. Фото: ДТЭК/Telegram

Восстановление тепло- и водоснабжения — какова ситуация

В понедельник, 10 ноября, вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщил, что продолжается ликвидация последствий массированного российского удара по критической инфраструктуре. По его словам, профильные службы восстанавливают тепло- и водоснабжение.

Сейчас ситуация в наиболее пострадавших регионах следующая:

Полтавщина. Запущены котельные, работают водозаборы и очистные сооружения, поэтому люди — с водой. Школы, садики, больницы работают в штатном режиме. Электротранспорт вышел на маршруты, участки с плановыми отключениями дублируются автобусами.

Запущены котельные, работают водозаборы и очистные сооружения, поэтому люди — с водой. Школы, садики, больницы работают в штатном режиме. Электротранспорт вышел на маршруты, участки с плановыми отключениями дублируются автобусами. Харьковщина. Водоснабжение обеспечено, тепло уже есть у 72% жителей. Восстановительные работы еще продолжаются. На поврежденных объектах критической инфраструктуры продолжается обследование оборудования и устранение повреждений. Метрополитен работает, также предусмотрены дополнительные маршруты наземного транспорта.

Водоснабжение обеспечено, тепло уже есть у 72% жителей. Восстановительные работы еще продолжаются. На поврежденных объектах критической инфраструктуры продолжается обследование оборудования и устранение повреждений. Метрополитен работает, также предусмотрены дополнительные маршруты наземного транспорта. Днепропетровская область. В Павлограде из-за повреждения систем электроснабжения в результате вражеской атаки была остановлена часть котельных. Уже подключено 30%, пусковые работы продолжаются.



По информации Кулебы, в целом по Украине с централизованным отоплением 67% жилых домов и 84% объектов социальной сферы. Органы местного самоуправления продолжают подключать объекты к теплу.

