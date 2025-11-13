Відео
Головна Новини дня В Україні є загроза тотального блекауту, — ексміністр енергетики

В Україні є загроза тотального блекауту, — ексміністр енергетики

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 22:01
Оновлено: 22:57
Ризик тотального блекауту - що каже Іван Плачков
Блекаут в Києві. Фото: Новини.LIVE

Колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков заявив про реальну загрозу масштабного відключення електроенергії по всій країні. За його словами, енергетичний сектор має бути деполітизованим і переданим під управління фахівців, а не політиків.

Про це Плачков повідомив в ефірі програми Вечір.LIVE.

Ризик тотального блекауту

За словами Плачкова, нинішня ситуація в енергосистемі є критичною, і за певних умов може настати "тотальний блекаут" — повне знеструмлення України.

"Ви знаєте, що у нас є загроза тотального блекауту? Хтось про це каже? Тотального блекауту, коли може погаснути вся Україна. Спочатку вона розділиться і погасне — і що ми тоді будемо робити?" — застеріг ексміністр.

Плачков також звернувся до влади із закликом негайно вжити заходів для стабілізації енергосистеми.

"Якщо у президента залишилася відповідальність, він має призначити людей, які розуміються на енергетиці. Політика має відійти на другий план. Треба забезпечити тепло і світло для громадян України — а вже потім розбиратися в політичних питаннях", — підкреслив він.

На думку Плачкова, без професійного підходу країна може опинитися перед ситуацією, коли українці залишатимуться без електроенергії по двадцять годин на добу.

"Ви згодні, щоб у вас двадцять годин не було електроенергії, а тільки чотири була?" — запитав він.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
