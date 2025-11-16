Відео
Україна
Упродовж дня не буде світла — графіки відключень на завтра

Упродовж дня не буде світла — графіки відключень на завтра

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 19:21
Оновлено: 19:21
Графік відключення світла 17 листопада — коли не буде світла
Відключення світла в місті. Фото: Новини.LIVE

В Україні 17 листопада будуть застосовуватись графіки відключення світла. Заходи обмеження споживання діятимуть у більшості регіонів.

Про це повідомили в Укренерго. 

Читайте також:

Відключення світла в Україні 17 листопада

В Укренерго розповіли, що завтра через наслідки масованих атак на енергооб'єкти у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. 

Графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 1 до 4 черг. У такі ж години будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — йдеться у повідомленні.

Крім того, українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'явиться за графіком.

Графік відключення світла 17 листопада
Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, раніше ексміністр енергетики заявив, що в Україні є загроза тотального блекауту. Нинішня ситуація в енергосистемі є критичною.

Водночас експерт розповів, що взимку українці можуть бути без світла по 8-12 годин на добу. Холодна пора ще не настала, а вже зараз частина регіонів стикається з тривалими перебоями.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
