Графік відключення світла 17 листопада — коли не буде світла

В Україні 17 листопада будуть застосовуватись графіки відключення світла. Заходи обмеження споживання діятимуть у більшості регіонів.

Про це повідомили в Укренерго.

Відключення світла в Україні 17 листопада

В Укренерго розповіли, що завтра через наслідки масованих атак на енергооб'єкти у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

Графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 1 до 4 черг. У такі ж години будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — йдеться у повідомленні.

Крім того, українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'явиться за графіком.

Нагадаємо, раніше ексміністр енергетики заявив, що в Україні є загроза тотального блекауту. Нинішня ситуація в енергосистемі є критичною.

Водночас експерт розповів, що взимку українці можуть бути без світла по 8-12 годин на добу. Холодна пора ще не настала, а вже зараз частина регіонів стикається з тривалими перебоями.