Отключение света в Украине 20 ноября — графики не действуют

Аварийные отключения света ввели в большинстве областей Украины в четверг, 20 ноября. Сейчас наблюдается сложная ситуация в энергосистеме.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Отключение света в Украине 20 ноября

Причиной введения ограничений являются последствия предыдущих ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

"Предварительно обнародованные графики обесточивания — пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", — говорится в сообщении.

Аварийные отключения электроэнергии отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В Укрэнерго призвали людей, у которых есть свет, потреблять электроэнергию экономно.

Напомним, нардеп Сергей Нагорняк заявил, что графики отключения света в Украине могут стать более строгими зимой.

Однако заместитель главы Минэнерго по вопросам цифрового развития Роман Андарак отметил, что прогнозировать что-то относительно энергетики пока сложно.