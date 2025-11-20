Видео
Україна
Видео

В Украине ввели аварийные отключения света — графики не действуют

В Украине ввели аварийные отключения света — графики не действуют

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 16:02
обновлено: 16:08
Отключение света в Украине 20 ноября — графики не действуют
Ремонт сетей. Фото: ДТЭК

Аварийные отключения света ввели в большинстве областей Украины в четверг, 20 ноября. Сейчас наблюдается сложная ситуация в энергосистеме.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Читайте также:

Отключение света в Украине 20 ноября

Причиной введения ограничений являются последствия предыдущих ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

"Предварительно обнародованные графики обесточивания — пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", — говорится в сообщении.

Аварийные отключения электроэнергии отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В Укрэнерго призвали людей, у которых есть свет, потреблять электроэнергию экономно.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, нардеп Сергей Нагорняк заявил, что графики отключения света в Украине могут стать более строгими зимой.

Однако заместитель главы Минэнерго по вопросам цифрового развития Роман Андарак отметил, что прогнозировать что-то относительно энергетики пока сложно.

электроэнергия Украина электроснабжение Укрэнерго отключения света графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
