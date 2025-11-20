Отключение света в Украине 20 ноября — графики не действуют

В Украине ввели аварийные отключения света — графики не действуют
Аварийные отключения света ввели в большинстве областей Украины в четверг, 20 ноября. Сейчас наблюдается сложная ситуация в энергосистеме.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Отключение света в Украине 20 ноября
Причиной введения ограничений являются последствия предыдущих ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.
"Предварительно обнародованные графики обесточивания — пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", — говорится в сообщении.
Аварийные отключения электроэнергии отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.
В Укрэнерго призвали людей, у которых есть свет, потреблять электроэнергию экономно.
Напомним, нардеп Сергей Нагорняк заявил, что графики отключения света в Украине могут стать более строгими зимой.
Однако заместитель главы Минэнерго по вопросам цифрового развития Роман Андарак отметил, что прогнозировать что-то относительно энергетики пока сложно.
Читайте Новини.LIVE!