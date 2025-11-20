Аварійні відключення в Україні 20 листопада скасовано

Аварійна бригада енергетиків. Фото: ДТЕК

В Україні у четвер, 20 листопада, скасували аварійні відключення світла. Вони діяли у більшості регіонів країни.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Аварійні відключення в Україні скасовано

"Аварійні знеструмлення, які раніше застосовувались у більшості регіонів, наразі скасовані", — йдеться у повідомленні.

Наразі для споживачів діють графіки погодинних відключень.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Міненерго пояснили, чому атомні електростанції знижують потужність після російських атак.

Раніше нардеп Сергій Нагорняк заявив, що графіки відключення світла в Україні можуть стати суворішими.