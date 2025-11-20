Аварійні відключення в Україні 20 листопада скасовано

В Україні скасували екстрені відключення світла
Дата публікації: 20 листопада 2025 18:16
Оновлено: 18:16
Аварійна бригада енергетиків. Фото: ДТЕК
В Україні у четвер, 20 листопада, скасували аварійні відключення світла. Вони діяли у більшості регіонів країни.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.
Аварійні відключення в Україні скасовано
"Аварійні знеструмлення, які раніше застосовувались у більшості регіонів, наразі скасовані", — йдеться у повідомленні.
Наразі для споживачів діють графіки погодинних відключень.
