Відео

Головна Новини дня В Україні скасували екстрені відключення світла

В Україні скасували екстрені відключення світла

Дата публікації: 20 листопада 2025 18:16
Оновлено: 18:16
Аварійні відключення в Україні 20 листопада скасовано
Аварійна бригада енергетиків. Фото: ДТЕК

В Україні у четвер, 20 листопада, скасували аварійні відключення світла. Вони діяли у більшості регіонів країни.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

Читайте також:

Аварійні відключення в Україні скасовано

"Аварійні знеструмлення, які раніше застосовувались у більшості регіонів, наразі скасовані", — йдеться у повідомленні.

Наразі для споживачів діють графіки погодинних відключень.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Міненерго пояснили, чому атомні електростанції знижують потужність після російських атак.

Раніше нардеп Сергій Нагорняк заявив, що графіки відключення світла в Україні можуть стати суворішими.

Україна електропостачання Укренерго відключення світла світло графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
