Аварийные отключения в Украине 20 ноября отменены

В Украине отменили экстренные отключения света
Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 18:16
обновлено: 18:16
Аварийная бригада энергетиков. Фото: ДТЭК
В Украине в четверг, 20 ноября, отменили аварийные отключения света. Они действовали в большинстве регионов страны.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Реклама
Читайте также:
Аварийные отключения в Украине отменены
"Аварийные обесточивания, которые ранее применялись в большинстве регионов, сейчас отменены", — говорится в сообщении.
Сейчас для потребителей действуют графики почасовых отключений.
Напомним, в Минэнерго объяснили, почему атомные электростанции снижают мощность после российских атак.
Ранее нардеп Сергей Нагорняк заявил, что графики отключения света в Украине могут стать более строгими.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама