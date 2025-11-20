Аварийные отключения в Украине 20 ноября отменены

Аварийная бригада энергетиков. Фото: ДТЭК

В Украине в четверг, 20 ноября, отменили аварийные отключения света. Они действовали в большинстве регионов страны.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Аварийные отключения в Украине отменены

"Аварийные обесточивания, которые ранее применялись в большинстве регионов, сейчас отменены", — говорится в сообщении.

Сейчас для потребителей действуют графики почасовых отключений.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

