Отключение света в Украине 21 ноября — как будут действовать графики завтра

Украинцы снова долго будут без света — графики на завтра
Графики отключения света в Украине будут действовать завтра, 21 ноября, в большинстве областей. Причиной являются последствия предыдущих российских обстрелов.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в четверг, 20 ноября.
Отключение света в Украине 21 ноября
Свет будут выключать с 00:00 до 23:59 объемом от 2,5 до 4 очередей.
Для промышленных потребителей меры ограничения будут применяться с 00:00 до 23:59.
"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — говорится в сообщении.
В Укрэнерго призвали людей потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.
Напомним, 20 ноября в большинстве областей Украины вводили аварийные отключения света, которые впоследствии были отменены.
Кроме того, три АЭС в Украине остались без подключения к высоковольтным линиям электропередачи. Это стало следствием российского обстрела.
