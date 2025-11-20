Отключение света в Украине 21 ноября — как будут действовать графики завтра

Люди на улице во время отключений света. Фото: Новини.LIVE

Графики отключения света в Украине будут действовать завтра, 21 ноября, в большинстве областей. Причиной являются последствия предыдущих российских обстрелов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в четверг, 20 ноября.

Отключение света в Украине 21 ноября

Свет будут выключать с 00:00 до 23:59 объемом от 2,5 до 4 очередей.

Для промышленных потребителей меры ограничения будут применяться с 00:00 до 23:59.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго призвали людей потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, 20 ноября в большинстве областей Украины вводили аварийные отключения света, которые впоследствии были отменены.

Кроме того, три АЭС в Украине остались без подключения к высоковольтным линиям электропередачи. Это стало следствием российского обстрела.