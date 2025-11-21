Відео
Всі великі ТЕС І ТЕЦ в Україні пошкоджені — деталі від Міненерго

Всі великі ТЕС І ТЕЦ в Україні пошкоджені — деталі від Міненерго

Дата публікації: 21 листопада 2025 19:17
Оновлено: 19:27
Чи продається світло за кордон на тлі відключень — дані Міненерго
Дівчина з телефоном в руках вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Міністерство енергетики України заявило, що в країні експорт електроенергії за кордон не здійснюється. Особливо це питання постає на тлі масових відключень електроенергії.

Про це Міненерго повіомило у Telegram у п'ятницю, 21 листопада.

Україна не продає "світло" в Європу

У відомстві підкреслили, що вся вироблена українськими атомними, гідро- та теплоелектростанціями електроенергія спрямовується виключно на забезпечення внутрішнього споживання.

Причиною обмежень у виробництві є пошкодження великих теплових та гідроелектростанцій внаслідок масованих ракетно-дронових атак. Потужності станцій значно знизилися, тоді як потреби споживачів залишаються на попередньому рівні.

"Тому всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання — відповідно експорт електроенергії за межі України не здійснюється", — говориться у повідомленні.

Українська енергосистема давно інтегрована в європейську мережу, що дозволяє країні обмінюватися електроенергією з сусідніми державами. Зокрема, Україна технічно пов’язана з Молдовою, Румунією, Угорщиною, Словаччиною та Польщею. Це створює так звані технічні перетоки — природне явище, яке виникає через фізичні закони роботи об’єднаної енергосистеми.

Попри це, у суспільстві часом виникає плутанина: деякі вважають, що ці перетоки — це комерційний експорт електроенергії. Насправді ж, як пояснюють експерти, кількість електрики, яка тимчасово "перетікає" через кордони, завжди майже повністю повертається до України. Завдяки цьому погодинний баланс системи залишається близьким до нуля, і фактичного продажу енергії за кордон у таких випадках не відбувається.

Нагадаємо, що генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко пояснив, які чинники призвели до збільшення кількості відключень електроенергії в Україні.

Раніше народний депутат Сергій Нагорняк попереджав, що графіки планових відключень електроенергії в Україні можуть посилитися вже цієї зими.

