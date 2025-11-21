Відео
Головна Новини дня Свириденко провела термінову нараду щодо стабілізації енергетики

Свириденко провела термінову нараду щодо стабілізації енергетики

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 20:30
Оновлено: 20:30
Свириденко анонсувала скорочення відключень світла
Юлія Свириденко на нараді. Фото: Telegram Юлії Свириденко

У п'ятницю, 21 листопада, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела нараду щодо стабілізації енергопостачання в регіонах після нових російських обстрілів. У зустрічі взяли участь віце-прем’єр Олексій Кулеба, в.о. міністра енергетики Артем Некрасов, заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита та керівник "Укренерго" Віталій Зайченко, а також голови обласних військових адміністрацій.

Про це Свириденко повідомила у Telegram.

Читайте також:
Свириденко провела термінову нараду щодо стабілізації енергетики - фото 1
Допис Свириденко. Фото: скриншот

Уряд анонсував скорочення відключень світла 

Під час наради посадовці заслухали звіти про ситуацію з електро- і теплопостачанням у громадах, а також оцінку стану критичної інфраструктури після атак. Обговорювалися можливі кроки для скорочення тривалості відключень та підвищення стабільності енергосистеми.

Свириденко доручила міністерствам, енергетичним компаніям та обласним керівникам чіткі завдання щодо покращення ситуації.

За її словами, перші результати у вигляді зменшення тривалості відключень очікуються вже найближчими днями.

Свириденко провела термінову нараду щодо стабілізації енергетики - фото 2
Юлія Свириденко на нараді. Фото: Telegram Юлії Свириденко

Нагадаємо, що у Міненерго заявили про пошкодження великих теплових та гідроелектростанцій внаслідок масованих ракетно-дронових атак. Потужності станцій значно знизилися, тоді як потреби споживачів залишаються на попередньому рівні.

Раніше народний депутат Сергій Нагорняк попереджав, що графіки планових відключень електроенергії в Україні можуть посилитися вже цієї зими.

Кабінет міністрів сфера енергетики Юлія Свириденко енергетика відключення світла
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
