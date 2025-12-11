Зеленський пояснив, чому не призначає нового керівника ОП

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський заявив, що поки не планує призначати нового керівника Офісу президента. Це допоможе не впливати на стабільність роботи уряду.

Про це український лідер заявив під час брифінгу у четвер, 11 грудня.

Призначення нового голови ОП

Володимир Зеленський підкреслив, що не хоче створювати нових кадрових пауз у Кабінеті міністрів.

За його словами, будь-які перестановки, пов’язані з переходом чинних урядовців до ОП, можуть призвести до тривалих пошуків кандидатів на вакантні посади.

"Якщо я заберу когось з чинних урядовців, я боюсь, що на їх місце будуть тижнями шукати кандидатури так само, як на Міненерго та Мінюст. Я не хочу зруйнувати Кабмін", — заявив Президент.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський раніше заявив, що війна та ситуація на фронті зараз важливіше, ніж призначення нового керівника Офісу президента. За його словами, цю установу легше ліквідувати.

А до цього Зеленський назвав кандидатів на посаду керівника ОПУ. У списку є п'ятеро осіб.