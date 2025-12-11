Зеленський пояснив, чому не призначає нового керівника ОП
Президент Володимир Зеленський заявив, що поки не планує призначати нового керівника Офісу президента. Це допоможе не впливати на стабільність роботи уряду.
Про це український лідер заявив під час брифінгу у четвер, 11 грудня.
Призначення нового голови ОП
Володимир Зеленський підкреслив, що не хоче створювати нових кадрових пауз у Кабінеті міністрів.
За його словами, будь-які перестановки, пов’язані з переходом чинних урядовців до ОП, можуть призвести до тривалих пошуків кандидатів на вакантні посади.
"Якщо я заберу когось з чинних урядовців, я боюсь, що на їх місце будуть тижнями шукати кандидатури так само, як на Міненерго та Мінюст. Я не хочу зруйнувати Кабмін", — заявив Президент.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський раніше заявив, що війна та ситуація на фронті зараз важливіше, ніж призначення нового керівника Офісу президента. За його словами, цю установу легше ліквідувати.
А до цього Зеленський назвав кандидатів на посаду керівника ОПУ. У списку є п'ятеро осіб.
