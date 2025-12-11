Зеленский объяснил, почему не назначает нового руководителя ОП
Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не планирует назначать нового руководителя Офиса президента. Это поможет не влиять на стабильность работы правительства.
Об этом украинский лидер заявил во время брифинга в четверг, 11 декабря.
Назначение нового главы ОП
Владимир Зеленский подчеркнул, что не хочет создавать новых кадровых пауз в Кабинете министров.
По его словам, любые перестановки, связанные с переходом действующих чиновников в ОП, могут привести к длительным поискам кандидатов на вакантные должности.
"Если я заберу кого-то из действующих чиновников, я боюсь, что на их место будут неделями искать кандидатуры так же, как на Минэнерго и Минюст. Я не хочу разрушить Кабмин", — заявил Президент.
Напомним, что Владимир Зеленский ранее заявил, что война и ситуация на фронте сейчас важнее, чем назначение нового руководителя Офиса президента. По его словам, это учреждение легче ликвидировать.
А до этого Зеленский назвал кандидатов на должность руководителя ОПУ. В списке есть пять человек.
