Україна
Зеленский объяснил, почему не назначает нового руководителя ОП

Зеленский объяснил, почему не назначает нового руководителя ОП

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 20:24
Зеленский объяснил, почему не назначает нового руководителя ОП
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не планирует назначать нового руководителя Офиса президента. Это поможет не влиять на стабильность работы правительства.

Об этом украинский лидер заявил во время брифинга в четверг, 11 декабря.

Назначение нового главы ОП

Владимир Зеленский подчеркнул, что не хочет создавать новых кадровых пауз в Кабинете министров.

По его словам, любые перестановки, связанные с переходом действующих чиновников в ОП, могут привести к длительным поискам кандидатов на вакантные должности.

"Если я заберу кого-то из действующих чиновников, я боюсь, что на их место будут неделями искать кандидатуры так же, как на Минэнерго и Минюст. Я не хочу разрушить Кабмин", — заявил Президент.

Напомним, что Владимир Зеленский ранее заявил, что война и ситуация на фронте сейчас важнее, чем назначение нового руководителя Офиса президента. По его словам, это учреждение легче ликвидировать.

А до этого Зеленский назвал кандидатов на должность руководителя ОПУ. В списке есть пять человек.

Владимир Зеленский Офис президента кадровые изменения правительство война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
