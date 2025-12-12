Кадрові зміни в МЗС України — в Офісі президента зробили заяву

Андрій Сибіга. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

У Офісі президента спростували заяви про можливі кадрові перестановки в Міністерстві закордонних справ. Чинне керівництво дипломатичного відомства продовжує працювати у штатному режимі.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE в Офісі президента.

Реклама

Читайте також:

У ОП спростували чутки про зміни в МЗС

У соцмережах поширили заяви голови правління Інституту світової політики Віктора Шлінчака про нібито підготовку кадрових ротацій у Міністерстві закордонних справ. За його словами, міністр Андрій Сибіга мав би перейти на посаду посла у Польщі, а на його місце призначили б Сергія Кислицю. Також Шлінчак стверджував, що віцепрем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина нібито досі не може повноцінно виконувати обов'язки через відсутність вірчих грамот.

Публікація Віктора Шлінчака. Фото: скриншот Facebook

Однак джерела спростували ці твердження і наголосили, що жодних планів щодо зміни керівництва МЗС немає.

"У цього пана не може бути реальної інформації про кадрові наміри, у нього немає джерела. По-друге, у пані Стефанішиної все нормально в Америці, вона була, зокрема, на зустрічі з президентом Трампом, тому будь-які сумніви дивні", — сказали в Офісі президента.

Також в ОП заперечили інформацію про нібито обговорення нової структури відомства. За словами джерел, жодні консультації з цього приводу не проводилися.

"Її ніхто ні з ким не обговорював, спочатку президент хотів визначити керівника, а потім вже разом з ним обговорювати структуру. Конспірологія для нас не цариця наук на відміну від цього пана", — зазначили в ОП.

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Кравченко відреагував на заяви про свою відставку в ЗМІ.

Раніше президент Володимир Зеленський пояснив, чому ще не призначив нового керівника Офісу президента після відставки Андрія Єрмака.