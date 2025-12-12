Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Офісі президента зробили заяву про кадрові перестановки в МЗС

У Офісі президента зробили заяву про кадрові перестановки в МЗС

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 18:13
Кадрові зміни в МЗС України — в Офісі президента зробили заяву
Андрій Сибіга. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

У Офісі президента спростували заяви про можливі кадрові перестановки в Міністерстві закордонних справ. Чинне керівництво дипломатичного відомства продовжує працювати у штатному режимі.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE в Офісі президента.

Реклама
Читайте також:

У ОП спростували чутки про зміни в МЗС

У соцмережах поширили заяви голови правління Інституту світової політики Віктора Шлінчака про нібито підготовку кадрових ротацій у Міністерстві закордонних справ. За його словами, міністр Андрій Сибіга мав би перейти на посаду посла у Польщі, а на його місце призначили б Сергія Кислицю. Також Шлінчак стверджував, що віцепрем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина нібито досі не може повноцінно виконувати обов'язки через відсутність вірчих грамот.

Віктор Шлянчак заявив про кадрові зміни в МЗС
Публікація Віктора Шлінчака. Фото: скриншот Facebook

Однак джерела спростували ці твердження і наголосили, що жодних планів щодо зміни керівництва МЗС немає.

"У цього пана не може бути реальної інформації про кадрові наміри, у нього немає джерела. По-друге, у пані Стефанішиної все нормально в Америці, вона була, зокрема, на зустрічі з президентом Трампом, тому будь-які сумніви дивні", — сказали в Офісі президента.

Також в ОП заперечили інформацію про нібито обговорення нової структури відомства. За словами джерел, жодні консультації з цього приводу не проводилися.

"Її ніхто ні з ким не обговорював, спочатку президент хотів визначити керівника, а потім вже разом з ним обговорювати структуру. Конспірологія для нас не цариця наук на відміну від цього пана", — зазначили в ОП.

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Кравченко відреагував на заяви про свою відставку в ЗМІ.

Раніше президент Володимир Зеленський пояснив, чому ще не призначив нового керівника Офісу президента після відставки Андрія Єрмака.

Офіс президента Ольга Стефанішина МЗС Андрій Сибіга кадрові зміни
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації