Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський призначить нових очільників ОВА у пʼяти регіонах

Зеленський призначить нових очільників ОВА у пʼяти регіонах

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 16:23
Зеленський призначить нових очільників ОВА у пʼяти регіонах
Термінова новина

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що у пʼяти регіонах змінить керівників обласних адміністрацій. За його словами, наразі проводяться консультації.

Про це глава держави повідомив у Telegram у суботу, 3 січня.

Реклама
Читайте також:

Зміна керівників ОВА у пʼяти регіонах України

Зеленський зазначив, що нових керівників призначить в таких областях:

  • Вінницька;
  • Дніпропетровська;
  • Полтавська;
  • Тернопільська;
  • Чернівецька.

За його словами, коло кандидатур уже визначили, а завтра ухвалять рішення.

"Розраховую, що Кабінет Міністрів України найближчим часом погодить призначення. Наступного тижня нові керівники областей мають почати працювати", — додав глава держави.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський запропонував Денису Шмигалю стати першим віцепрем'єр-міністром та міністром енергетики.

Крім того, глава держави запропонував Михайлу Федорову очолити Міноборони.

Володимир Зеленський Кабінет міністрів Україна Дніпропетровська область Полтавська область Вінницька область
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації