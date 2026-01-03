Зеленський призначить нових очільників ОВА у пʼяти регіонах
Український лідер Володимир Зеленський заявив, що у пʼяти регіонах змінить керівників обласних адміністрацій. За його словами, наразі проводяться консультації.
Про це глава держави повідомив у Telegram у суботу, 3 січня.
Зміна керівників ОВА у пʼяти регіонах України
Зеленський зазначив, що нових керівників призначить в таких областях:
- Вінницька;
- Дніпропетровська;
- Полтавська;
- Тернопільська;
- Чернівецька.
За його словами, коло кандидатур уже визначили, а завтра ухвалять рішення.
"Розраховую, що Кабінет Міністрів України найближчим часом погодить призначення. Наступного тижня нові керівники областей мають почати працювати", — додав глава держави.
Нагадаємо, Зеленський запропонував Денису Шмигалю стати першим віцепрем'єр-міністром та міністром енергетики.
Крім того, глава держави запропонував Михайлу Федорову очолити Міноборони.
Читайте Новини.LIVE!