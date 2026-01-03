Зеленський призначить нових очільників ОВА у пʼяти регіонах

Термінова новина

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що у пʼяти регіонах змінить керівників обласних адміністрацій. За його словами, наразі проводяться консультації.

Про це глава держави повідомив у Telegram у суботу, 3 січня.

Зміна керівників ОВА у пʼяти регіонах України

Зеленський зазначив, що нових керівників призначить в таких областях:

Вінницька;

Дніпропетровська;

Полтавська;

Тернопільська;

Чернівецька.

За його словами, коло кандидатур уже визначили, а завтра ухвалять рішення.

"Розраховую, що Кабінет Міністрів України найближчим часом погодить призначення. Наступного тижня нові керівники областей мають почати працювати", — додав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський запропонував Денису Шмигалю стати першим віцепрем'єр-міністром та міністром енергетики.

Крім того, глава держави запропонував Михайлу Федорову очолити Міноборони.