Зеленский анонсировал смену руководителей ОВА в пяти регионах Украины

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в пяти регионах сменит руководителей областных администраций. По его словам, сейчас проводятся консультации.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в субботу, 3 января.

Смена руководителей ОВА в пяти регионах Украины

Зеленский отметил, что новых руководителей назначит в таких областях:

Винницкая;

Днепропетровская;

Полтавская;

Тернопольская;

Черновицкая.

По его словам, круг кандидатур уже определили, а завтра примут решение.

"Рассчитываю, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время согласует назначение. На следующей неделе новые руководители областей должны начать работать", — добавил глава государства.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский предложил Денису Шмыгалю стать первым вице-премьер-министром и министром энергетики.

Кроме того, глава государства предложил Михаилу Федорову возглавить Минобороны.