Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский назначит новых руководителей ОВА в пяти регионах

Зеленский назначит новых руководителей ОВА в пяти регионах

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 16:23
Зеленский анонсировал смену руководителей ОВА в пяти регионах Украины
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в пяти регионах сменит руководителей областных администраций. По его словам, сейчас проводятся консультации.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в субботу, 3 января.

Реклама
Читайте также:

Смена руководителей ОВА в пяти регионах Украины

Зеленский отметил, что новых руководителей назначит в таких областях:

  • Винницкая;
  • Днепропетровская;
  • Полтавская;
  • Тернопольская;
  • Черновицкая.

По его словам, круг кандидатур уже определили, а завтра примут решение.

"Рассчитываю, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время согласует назначение. На следующей неделе новые руководители областей должны начать работать", — добавил глава государства.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский предложил Денису Шмыгалю стать первым вице-премьер-министром и министром энергетики.

Кроме того, глава государства предложил Михаилу Федорову возглавить Минобороны.

Владимир Зеленский Кабинет министров Украина Днепропетровская область Полтавская область Винницкая область
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации