Зеленский анонсировал смену руководителей ОВА в пяти регионах Украины

Зеленский назначит новых руководителей ОВА в пяти регионах
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в пяти регионах сменит руководителей областных администраций. По его словам, сейчас проводятся консультации.
Об этом глава государства сообщил в Telegram в субботу, 3 января.
Смена руководителей ОВА в пяти регионах Украины
Зеленский отметил, что новых руководителей назначит в таких областях:
- Винницкая;
- Днепропетровская;
- Полтавская;
- Тернопольская;
- Черновицкая.
По его словам, круг кандидатур уже определили, а завтра примут решение.
"Рассчитываю, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время согласует назначение. На следующей неделе новые руководители областей должны начать работать", — добавил глава государства.
Напомним, Зеленский предложил Денису Шмыгалю стать первым вице-премьер-министром и министром энергетики.
Кроме того, глава государства предложил Михаилу Федорову возглавить Минобороны.
Читайте Новини.LIVE!