Зеленский назвал нового кандидата на главу Минобороны

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны. Сейчас он является министром цифровой трансформации.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении в пятницу, 2 января.

Глава государства поделился, что решил изменить формат работы Минобороны.

"Новым министром обороны Украины я предложил стать Михаилу Федорову. Михаил глубоко занимается вопросами "Линии дронов", работает очень результативно в цифровизации государственных услуг и процессов", — отметил Зеленский.

По его словам, вместе с воинами, военным командованием, национальными производителями оружия и партнерами Украины необходимо реализовать в сфере такие изменения, которые помогут.

Президент подчеркнул, что все держится на устойчивости украинцев, поэтому должно быть необходимо оружие, энергия, финансы, политика и поддержка институтов.

Он также сообщил, что Денис Шмыгаль остается в команде Украины.

"Михаил Федоров сможет все это реализовать и добавить технологичности. Денису Шмыгалю я предложил возглавить другое направление в государственной работе — и не менее важное для нашей устойчивости", — добавил Зеленский.

Напомним, глава государства подписал указ о назначении Кирилла Буданова новым главой Офиса Президента.

А новым начальником ГУР назначили Олега Иващенко, который возглавлял Службу внешней разведки.