Олег Иващенко официально возглавил ГУР — Зеленский подписал указ

Иващенко официально возглавил ГУР — указ Зеленского
Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 20:15
Олег Иващенко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Олег Иващенко официальный возглавил Главное управление разведки Минобороны Украины. Соответствующий указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский.
Об этом говорится в указе Президента Украины №7/2026.
Реклама
Читайте также:
Новый глава ГУР
"Назначить Иващенко Олега Ивановича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — говорится в указе.
Напомним, Новини.LIVE рассказывали, что известно о новом руководителе ГУР Олеге Иващенко.
Кроме того, Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса Президента Украины.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама