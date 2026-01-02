Видео
Главная Новости дня Иващенко официально возглавил ГУР — указ Зеленского

Иващенко официально возглавил ГУР — указ Зеленского

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 20:15
Олег Иващенко официально возглавил ГУР — Зеленский подписал указ
Олег Иващенко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Олег Иващенко официальный возглавил Главное управление разведки Минобороны Украины. Соответствующий указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский.

Об этом говорится в указе Президента Украины №7/2026.

Читайте также:

Новый глава ГУР

"Назначить Иващенко Олега Ивановича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — говорится в указе.

null
Указ Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, что известно о новом руководителе ГУР Олеге Иващенко.

Кроме того, Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса Президента Украины.

Владимир Зеленский Украина указ ГУР Олег Иващенко
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
