Олег Иващенко официально возглавил ГУР — Зеленский подписал указ

Олег Иващенко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Олег Иващенко официальный возглавил Главное управление разведки Минобороны Украины. Соответствующий указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский.

Об этом говорится в указе Президента Украины №7/2026.

Новый глава ГУР

"Назначить Иващенко Олега Ивановича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — говорится в указе.

Указ Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, что известно о новом руководителе ГУР Олеге Иващенко.

Кроме того, Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса Президента Украины.