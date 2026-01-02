Олег Іващенко офіційно очолив ГУР — Зеленський підписав указ

Олег Іващенко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Олег Іващенко офіційний очолив Головне управління розвідки Міноборони України. Відповідний указ підписав український лідер Володимир Зеленський.

Про це йдеться в указі Президента України №7/2026.

Новий очільник ГУР

"Призначити Іващенка Олега Івановича начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України", — йдеться в указі.

Указ Зеленського. Фото: скриншот

Крім того, Зеленський підписав указ про призначення Кирила Буданова керівником Офісу Президента України.