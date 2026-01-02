Олег Іващенко офіційно очолив ГУР — Зеленський підписав указ

Іващенко офіційно очолив ГУР — указ Зеленського
Дата публікації: 2 січня 2026 20:15
Олег Іващенко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Олег Іващенко офіційний очолив Головне управління розвідки Міноборони України. Відповідний указ підписав український лідер Володимир Зеленський.
Про це йдеться в указі Президента України №7/2026.
Новий очільник ГУР
"Призначити Іващенка Олега Івановича начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України", — йдеться в указі.
Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, що відомо про нового керівника ГУР Олега Іващенка.
Крім того, Зеленський підписав указ про призначення Кирила Буданова керівником Офісу Президента України.
