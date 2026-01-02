Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Іващенко офіційно очолив ГУР — указ Зеленського

Іващенко офіційно очолив ГУР — указ Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 20:15
Олег Іващенко офіційно очолив ГУР — Зеленський підписав указ
Олег Іващенко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Олег Іващенко офіційний очолив Головне управління розвідки Міноборони України. Відповідний указ підписав український лідер Володимир Зеленський.

Про це йдеться в указі Президента України №7/2026.

Реклама
Читайте також:

Новий очільник ГУР

"Призначити Іващенка Олега Івановича начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України", — йдеться в указі.

null
Указ Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, що відомо про нового керівника ГУР Олега Іващенка.

Крім того, Зеленський підписав указ про призначення Кирила Буданова керівником Офісу Президента України.

Володимир Зеленський Україна указ ГУР Олег Іващенко
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації