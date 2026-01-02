Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданова офіційно призначили керівником ОПУ

Буданова офіційно призначили керівником ОПУ

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 20:09
Кирила Буданова офіційно призначили керівником ОПУ — підписано указ
Керівник ОПУ Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Кирила Буданова офіційно призначили керівником Офісу президента. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави. 

Реклама
Читайте також:

Призначення Кирила Буданова керівником ОП

"Призначити Буданова Кирила Олексійовича Керівником Офісу Президента України", — йдеться в документі.

Він набирає чинності у день його підписання та публікації.

Кирило Буданов керівник ОП
Скриншот указу Зеленського

Що передувало

Нагадаємо, 2 січня Зеленський запропонував Буданову стати керівником Офісу президента. На думку глави держави, ексочільник ГУР розуміється на питаннях безпеки, які зараз в пріоритеті для України.

Після цього Буданов прийняв пропозицію Зеленського очолити ОП. Він заявив, що для нього це честь і відповідальність. 

Також президент призначив нового голову Головного управління розвідки. Посаду обійняв Олег Іващенко. До цього він був керівник Служби зовнішньої розвідки. 

Офіс президента призначення Кирило Буданов кадрові зміни указ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації