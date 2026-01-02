Кирила Буданова офіційно призначили керівником ОПУ — підписано указ

Керівник ОПУ Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Кирила Буданова офіційно призначили керівником Офісу президента. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Призначення Кирила Буданова керівником ОП

"Призначити Буданова Кирила Олексійовича Керівником Офісу Президента України", — йдеться в документі.

Він набирає чинності у день його підписання та публікації.

Скриншот указу Зеленського

Що передувало

Нагадаємо, 2 січня Зеленський запропонував Буданову стати керівником Офісу президента. На думку глави держави, ексочільник ГУР розуміється на питаннях безпеки, які зараз в пріоритеті для України.

Після цього Буданов прийняв пропозицію Зеленського очолити ОП. Він заявив, що для нього це честь і відповідальність.

Також президент призначив нового голову Головного управління розвідки. Посаду обійняв Олег Іващенко. До цього він був керівник Служби зовнішньої розвідки.