Кирилла Буданова официально назначили руководителем ОПУ — подписан указ

Кирилла Буданова официально назначили руководителем Офиса президента. Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Назначение Кирилла Буданова руководителем ОП

"Назначить Буданова Кирилла Алексеевича Руководителем Офиса Президента Украины", — говорится в документе.

Он вступает в силу в день его подписания и публикации.

Что предшествовало

Напомним, 2 января Зеленский предложил Буданову стать руководителем Офиса президента. По мнению главы государства, экс-глава ГУР разбирается в вопросах безопасности, которые сейчас в приоритете для Украины.

После этого Буданов принял предложение Зеленского возглавить ОП. Он заявил, что для него это честь и ответственность.

Также президент назначил нового главу Главного управления разведки. Должность занял Олег Иващенко. До этого он был руководитель Службы внешней разведки.