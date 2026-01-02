Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданова официально назначили руководителем ОПУ

Буданова официально назначили руководителем ОПУ

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 20:09
Кирилла Буданова официально назначили руководителем ОПУ — подписан указ
Руководитель ОПУ Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Кирилла Буданова официально назначили руководителем Офиса президента. Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Реклама
Читайте также:

Назначение Кирилла Буданова руководителем ОП

"Назначить Буданова Кирилла Алексеевича Руководителем Офиса Президента Украины", — говорится в документе.

Он вступает в силу в день его подписания и публикации.

Кирило Буданов керівник ОП
Скриншот указа Зеленского

Что предшествовало

Напомним, 2 января Зеленский предложил Буданову стать руководителем Офиса президента. По мнению главы государства, экс-глава ГУР разбирается в вопросах безопасности, которые сейчас в приоритете для Украины.

После этого Буданов принял предложение Зеленского возглавить ОП. Он заявил, что для него это честь и ответственность.

Также президент назначил нового главу Главного управления разведки. Должность занял Олег Иващенко. До этого он был руководитель Службы внешней разведки.

Офис президента назначение Кирилл Буданов кадровые изменения указ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации