Олег Іващенко очолив ГУР — біографія та кар'єра

Олег Іващенко. Фото: Facebook Володимира Зеленського

Новим очільником Головного управління розвідки Міноборони став Олег Іващенко. До цього він був головою Служби зовнішньої розвідки.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про генерал-лейтенанта.

Реклама

Читайте також:

Біографія Іващенка

Про Іващенка майже немає інформації у відкритих джерелах.

Народився майбутній очільник розвідки 9 вересня 1969 року. Навчався у Київському вищому загальновійськовому командному училищі та в Національній академії оборони України. А також в Університеті економіки та права та Києво-Могилянській бізнес-школі. Є кандидатом військових наук.

Військову службу проходив як в Україні, так і за кордоном.

Кар'єра

Протягом 2015–2019 років Іващенко був першим заступником начальника ГУР та заступником начальника Генштабу ЗСУ з розвідки.

У 2019 році окрім першого заступника начальника ГУР, його було призначено помічником Головнокомандувача ЗСУ з розвідки.

Володимир Зеленський та Олег Іващенко. Фото: Офіс президента

Вже 26 березня 2024 року указом президента України Володимира Зеленського він зайняв посаду голови Служби зовнішньої розвідки України. Через кілька днів його було введено до складу Стаки верховного головнокомандувача ЗСУ та РНБО. Одночасно уведений до складу Ради національної безпеки і оборони України.

У 2021 році Іващенку було надано звання генерал-лейтенанта.

31 березня 2022 року нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський призначив нового голову Офісу президента.

Також анонсовано зміни у керівництві ДПСУ та Силах оборони.