Олег Иващенко возглавил ГУР — биография и карьера

Новым главой Главного управления разведки Минобороны стал Олег Иващенко. До этого он был главой Службы внешней разведки.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о генерал-лейтенанте.

Биография Иващенко

Об Иващенко почти нет информации в открытых источниках.

Родился будущий глава разведки 9 сентября 1969 года. Учился в Киевском высшем общевойсковом командном училище и в Национальной академии обороны Украины. А также в Университете экономики и права и Киево-Могилянской бизнес-школе. Является кандидатом военных наук.

Военную службу проходил как в Украине, так и за рубежом.

Карьера

В течение 2015-2019 годов Иващенко был первым заместителем начальника ГУР и заместителем начальника Генштаба ВСУ по разведке.

В 2019 году кроме первого заместителя начальника ГУР, он был назначен помощником Главнокомандующего ВСУ по разведке.

Владимир Зеленский и Олег Иващенко. Фото: Офис президента

Уже 26 марта 2024 года указом президента Украины Владимира Зеленского он занял должность главы Службы внешней разведки Украины. Через несколько дней он был введен в состав Стаки верховного главнокомандующего ВСУ и СНБО. Одновременно введен в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В 2021 году Иващенко было присвоено звание генерал-лейтенанта.

31 марта 2022 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Напомним, сегодня Зеленский назначил нового главу Офиса президента.

Также анонсированы изменения в руководстве ГПСУ и Силах обороны.