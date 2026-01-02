Олег Иващенко возглавил ГУР — биография и карьера

ГУР получило нового руководителя — кто такой Олег Иващенко
Новым главой Главного управления разведки Минобороны стал Олег Иващенко. До этого он был главой Службы внешней разведки.
Новини.LIVE рассказывают, что известно о генерал-лейтенанте.
Биография Иващенко
Об Иващенко почти нет информации в открытых источниках.
Родился будущий глава разведки 9 сентября 1969 года. Учился в Киевском высшем общевойсковом командном училище и в Национальной академии обороны Украины. А также в Университете экономики и права и Киево-Могилянской бизнес-школе. Является кандидатом военных наук.
Военную службу проходил как в Украине, так и за рубежом.
Карьера
В течение 2015-2019 годов Иващенко был первым заместителем начальника ГУР и заместителем начальника Генштаба ВСУ по разведке.
В 2019 году кроме первого заместителя начальника ГУР, он был назначен помощником Главнокомандующего ВСУ по разведке.
Уже 26 марта 2024 года указом президента Украины Владимира Зеленского он занял должность главы Службы внешней разведки Украины. Через несколько дней он был введен в состав Стаки верховного главнокомандующего ВСУ и СНБО. Одновременно введен в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
В 2021 году Иващенко было присвоено звание генерал-лейтенанта.
31 марта 2022 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.
Напомним, сегодня Зеленский назначил нового главу Офиса президента.
Также анонсированы изменения в руководстве ГПСУ и Силах обороны.
