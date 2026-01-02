Видео
Главная Новости дня Зеленский анонсировал кадровые изменения руководства ГПСУ

Зеленский анонсировал кадровые изменения руководства ГПСУ

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 17:26
Кадровые изменения — Сергей Дейнека покидает пост главы ГПСУ
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Сергей Дейнеко покидает пост главы Государственной пограничной службы Украины. В дальнейшем он будет работать в системе Министерства внутренних дел Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 2 января.

Читайте также:

Увольнение Дейнеко — Зеленский назвал причину

"В ближайшее время министр (МВД ред.) Клименко представит кандидатуры на замену главы ГПСУ, а Сергей Дейнеко продолжит работу в системе Министерства внутренних дел Украины", — говорится в сообщении.

Зеленский рассказал, что сегодня обсудил с Клименко вопросы МВД и деятельность Государственной пограничной службы Украины.

"Под руководством Сергея Дейнека в течение уже более чем шести лет ГПСУ прошла значительный путь развития и усиления. Сейчас подразделения пограничников вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины воюют ради нашего государства на передовой. Значительно усилены также участки границы Украины с Беларусью и Россией. В то же время есть задача по изменению подходов в работе ГПСУ", — пояснил Зеленский.

Напомним, предыдущего главу ГУР Кирилла Буданова Зеленский назначил руководителем Офиса президента.

Кроме того, сегодня были анонсированы кадровые изменения в Силах обороны.

Владимир Зеленский МВД кадровые изменения ГПСУ Сергей Дейнеко
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
