Кадровые изменения — Сергей Дейнека покидает пост главы ГПСУ

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Сергей Дейнеко покидает пост главы Государственной пограничной службы Украины. В дальнейшем он будет работать в системе Министерства внутренних дел Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 2 января.

Реклама

Читайте также:

Увольнение Дейнеко — Зеленский назвал причину

"В ближайшее время министр (МВД — ред.) Клименко представит кандидатуры на замену главы ГПСУ, а Сергей Дейнеко продолжит работу в системе Министерства внутренних дел Украины", — говорится в сообщении.

Зеленский рассказал, что сегодня обсудил с Клименко вопросы МВД и деятельность Государственной пограничной службы Украины.

"Под руководством Сергея Дейнека в течение уже более чем шести лет ГПСУ прошла значительный путь развития и усиления. Сейчас подразделения пограничников вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины воюют ради нашего государства на передовой. Значительно усилены также участки границы Украины с Беларусью и Россией. В то же время есть задача по изменению подходов в работе ГПСУ", — пояснил Зеленский.

Напомним, предыдущего главу ГУР Кирилла Буданова Зеленский назначил руководителем Офиса президента.

Кроме того, сегодня были анонсированы кадровые изменения в Силах обороны.