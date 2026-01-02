В Офисе Президента готовят решение для усиления обороны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Заместитель руководителя Офиса Президента, полковник Павел Палиса сообщил о подготовке Украины к встречам с советниками по вопросам безопасности, которые в ближайшее время прибудут в страну. Также продолжается работа в рамках Коалиции желающих на уровне лидеров. Отдельно прорабатываются необходимые изменения в Силах обороны Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Президента Украины Владимира Зеленского.

Украина готовится к встречам с советниками по вопросам безопасности

Владимир Зеленский сообщил, что сейчас приоритетом является военная безопасность, которую хотят обсудить на уровне "Коалиции желающих".

Отдельно в Украине хотят заняться вопросами и изменениями для Сил обороны Украины. Это будет касаться бригад и военного командования, где будут искать рабочие решения для существующих проблем.

Кроме того, Зеленский объявил об изменениях в военном образовании, чтобы подстроить его перед современными вызовами и потребностями, учитывая опыт войны.

"Образовательный процесс и подготовка офицеров должны быть основаны на реальном опыте обороны Украины. Подписал и новые указы о награждении наших воинов государственными наградами. Слава Украине! " — говорится в сообщении Владимира Зеленского.

Напомним, в пятницу, 2 января, Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова руководителем Офиса Президента Украины.

Также Владимир Зеленский сообщал дату, когда должна состояться встреча лидеров стран из "Коалиции желающих".