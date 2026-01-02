Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский анонсировал изменения в Силах обороны Украины

Зеленский анонсировал изменения в Силах обороны Украины

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 14:11
В Офисе Президента готовят решение для усиления обороны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Заместитель руководителя Офиса Президента, полковник Павел Палиса сообщил о подготовке Украины к встречам с советниками по вопросам безопасности, которые в ближайшее время прибудут в страну. Также продолжается работа в рамках Коалиции желающих на уровне лидеров. Отдельно прорабатываются необходимые изменения в Силах обороны Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Президента Украины Владимира Зеленского.

Реклама
Читайте также:

Украина готовится к встречам с советниками по вопросам безопасности

Владимир Зеленский сообщил, что сейчас приоритетом является военная безопасность, которую хотят обсудить на уровне "Коалиции желающих".

Отдельно в Украине хотят заняться вопросами и изменениями для Сил обороны Украины. Это будет касаться бригад и военного командования, где будут искать рабочие решения для существующих проблем.

null
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Кроме того, Зеленский объявил об изменениях в военном образовании, чтобы подстроить его перед современными вызовами и потребностями, учитывая опыт войны.

"Образовательный процесс и подготовка офицеров должны быть основаны на реальном опыте обороны Украины. Подписал и новые указы о награждении наших воинов государственными наградами. Слава Украине! " — говорится в сообщении Владимира Зеленского.

Напомним, в пятницу, 2 января, Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова руководителем Офиса Президента Украины.

Также Владимир Зеленский сообщал дату, когда должна состояться встреча лидеров стран из "Коалиции желающих".

Владимир Зеленский реформы Силы обороны Украины Коалиция желающих Павел Палиса
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации