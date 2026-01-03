Шмыгаль может стать министром энергетики

срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский предложил министру обороны Денису Шмыгалю стать первым вице-премьером и министром энергетики. Также он поблагодарил его за работу в МОУ.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.

"Провели консультации с Премьер-министром Юлией Свириденко, и рассчитываю на поддержку парламентариями такого подхода и позиции первого вице-премьер-министра и министра энергетики для Дениса Шмыгаля",- написал президент.

