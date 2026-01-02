Зеленский анонсировал новые кадровые решения в Украине

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Владимир Зеленский отметил, что в пятницу, 2 января, началась существенная перезагрузка, чтобы страна была более устойчивой. Он также анонсировал новые кадровые решения.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении.

Реклама

Читайте также:

Кадровые решения в Украине

"Сегодня мы начали существенную перезагрузку изменения внутренней, чтобы Украина была более устойчивой. В прошлом году были и хорошие результаты государственных институтов, которые надо сделать большими. Были и проблемы, которые не стоит оставлять в новом году. Поэтому волна изменений кадровых и будут еще решения в институтах", — отметил Зеленский.

Он сообщил, что сегодня руководителем ОП назначили Кирилла Буданова, которому достаточно опыта и силы, чтобы направить работу на вопросы безопасности и переговорный процесс. А ГУР МО возглавил Олег Иващенко, который был руководитель Службы внешней разведки.

Зеленский отметил, что по СВР решение будет вскоре.

"Новый глава пограничной службы Украины и ожидаю кандидатуры от министра внутренних дел для назначения. Говорили об изменениях и с Сергеем Дейнекой, и с Игорем Клименко. Будут новые подходы в управлении пограничной службы", — рассказал украинский лидер.

Глава государства также поручил готовить президентский законопроект для обновления ГБР.

Президент сообщил, что заместитель руководителя ОП Павел Палиса, который был командиром боевых подразделений, в ближайшие дни будет коммуницировать с боевыми бригадами, чтобы определить, какие решения могут усилить украинские позиции. Зеленский анонсировал изменения в сфере военного образования.

"Решил изменить формат работы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны Украины я предложил стать Михаилу Федорову. Михаил глубоко занимается вопросами по линии дронов, работает очень результативно в цифровизации государственных услуг и процессов. Вместе со всеми нашими военными с военным командованием, вместе с национальными производителями оружия и партнерами Украины надо реализовать в сфере обороны такие изменения, которые помогут", — подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что Денис Шмыгаль останется в команде Украины. По его словам, в прошлом году Минобороны дало хорошие результаты. Шмыгалю предложили возглавить другое направление в государственной работе.

"Завтра мы продолжим изменения. Будут еще решения. И завтра будет встреча на уровне советников по вопросам безопасности Европа плюс США", — добавил Зеленский.

Напомним, глава государства официально назначил Кирилла Буданова руководителем Офиса Президента.

А должность начальника ГУР занял Олег Иващенко, который был главой Службы внешней разведки.