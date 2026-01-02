Зеленський анонсував нові кадрові рішення в Україні

Зеленський анонсував нові кадрові зміни — вечірнє звернення
Президент Володимир Зеленський зазначив, що у пʼятницю, 2 січня, почалося суттєве перезавантаження, аби країна була більш стійкою. Він також анонсував нові кадрові рішення.
Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні.
Кадрові рішення в Україні
"Сьогодні ми почали суттєве перезавантаження зміни внутрішньої, щоб Україна була більш стійкою. Минулого року були і хороші результати державних інституцій, які треба зробити більшими. Були і проблеми, які не варто залишати у новому році. Тому хвиля змін кадрових і будуть ще рішення в інституціях", — зазначив Зеленський.
Він повідомив, що сьогодні керівником ОП призначили Кирила Буданова, якому достатньо досвіду і сили, щоб направити роботу на безпекові питання і переговорний процес. А ГУР МО очолив Олег Іващенко, який був керівник Служби зовнішньої розвідки.
Зеленський зазначив, що щодо СЗР рішення буде незабаром.
"Новий очільник прикордонної служби України і очікую кандидатури від міністра внутрішніх справ для призначення. Говорили про зміни і з Сергієм Дейнекою, і з Ігорем Клименком. Будуть нові підходи в управлінні прикордонної служби", — розповів український лідер.
Глава держави також доручив готувати президентський законопроєкт для оновлення ДБР.
Президент повідомив, що заступник керівника ОП Павло Паліса, який був командиром бойових підрозділів, найближчими днями буде комунікувати з бойовими бригадами, аби визначити, які рішення можуть посилити українські позиції. Зеленський анонсував зміни в сфері військової освіти.
"Вирішив змінити формат роботи Міністерства оборони України. Новим міністром оборони України я запропонував стати Михайлу Федорову. Михайло глибоко займається питаннями щодо лінії дронів, працює дуже результативно в цифровізації державних послуг та процесів. Разом з усіма нашими військовими з військовим командуванням, разом з національними виробниками зброї та партнерами України треба реалізувати в сфері оборони такі зміни, які допоможуть", — наголосив Зеленський.
Він також повідомив, що Денис Шмигаль залишиться в команді України. За його словами, минулого року Міноборони дало хороші результати. Шмигалю запропонували очолити інший напрямок в державній роботі.
"Завтра ми продовжимо зміни. Будуть ще рішення. І завтра буде зустріч на рівні радників з питань безпеки Європа плюс США", — додав Зеленський.
Нагадаємо, глава держави офіційно призначив Кирила Буданова керівником Офісу Президента.
А посаду начальника ГУР обійняв Олег Іващенко, який був главою Служби зовнішньої розвідки.
