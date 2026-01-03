Шмигаль може стати міністром енергетики

термінова новина

Президент України Володимир Зеленський запропонував міністру оборони Денису Шмигалю стати першим віцепрем'єром та міністром енергетики. Також він подякував йому за роботу в МОУ.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

"Провели консультації з Премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, і розраховую на підтримку парламентарями такого підходу та позиції першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики для Дениса Шмигаля", — написав президент.

