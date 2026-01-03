Шмигаль може стати міністром енергетики

Зеленський висунув Шмигаля на посаду міністра енергетики
Дата публікації: 3 січня 2026 14:41
Президент України Володимир Зеленський запропонував міністру оборони Денису Шмигалю стати першим віцепрем'єром та міністром енергетики. Також він подякував йому за роботу в МОУ.
Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.
"Провели консультації з Премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, і розраховую на підтримку парламентарями такого підходу та позиції першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики для Дениса Шмигаля", — написав президент.
