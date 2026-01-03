Зеленский назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента

Сергей Кислица и Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу на должность в Офис Президента. Теперь он также будет исполнять обязанности первого заместителя руководителя ОП.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Кислица будет работать в Офисе Президента

Президент провел встречу с Кислицей, с которым обсудил подробности дипломатической работы и возможность усилить это направление в Офисе Президента. По его словам, речь идет об "обеспечении коммуникации с партнерами на самом высоком уровне, развитии двусторонней работы и синхронизации с системой МИД".

"Сергей будет назначен первым заместителем руководителя Офиса Президента. Конечно, он продолжит работу и в переговорном процессе",- добавил Зеленский.

Сообщение Владимира Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, что Офис Президента Украины возглавил бывший глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. Его должность в ГУР занял экс-руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко.

Также Зеленский имеет кандидатов на должность министра обороны и министра энергетики.

Добавим, что президент также сменил ряд глав областных военных администраций и анонсировал кадровые изменения в Госпогранслужбе.