Главная Новости дня Зеленский предложил Кислице должность в Офисе Президента

Зеленский предложил Кислице должность в Офисе Президента

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 19:28
Зеленский назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента
Сергей Кислица и Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу на должность в Офис Президента. Теперь он также будет исполнять обязанности первого заместителя руководителя ОП.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Кислица будет работать в Офисе Президента

Президент провел встречу с Кислицей, с которым обсудил подробности дипломатической работы и возможность усилить это направление в Офисе Президента. По его словам, речь идет об "обеспечении коммуникации с партнерами на самом высоком уровне, развитии двусторонней работы и синхронизации с системой МИД".

"Сергей будет назначен первым заместителем руководителя Офиса Президента. Конечно, он продолжит работу и в переговорном процессе",- добавил Зеленский.

Зеленський запропонував Кислиці посаду в Офісі Президента - фото 1
Сообщение Владимира Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, что Офис Президента Украины возглавил бывший глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. Его должность в ГУР занял экс-руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко.

Также Зеленский имеет кандидатов на должность министра обороны и министра энергетики.

Добавим, что президент также сменил ряд глав областных военных администраций и анонсировал кадровые изменения в Госпогранслужбе.

Владимир Зеленский Офис президента Сергей Кислица кадровые изменения должность
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
