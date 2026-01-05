Відео
Головна Новини дня Глава СБУ Малюк погодився подати у відставку — джерела УП

Глава СБУ Малюк погодився подати у відставку — джерела УП

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 07:29
Василь Малюк погодився піти у відставку з посади глави СБУ
Володимир Зеленський та Василь Малюк. Фото: Офіс Президента України

Глава Служби безпеки України Василь Малюк погодився подати у відставку. Остаточні строки та процедура його звільнення наразі не визначені й мають бути узгоджені найближчим часом.

Таку інформацію оприлюднила "Українська правда" з посиланням на власні джерела. 

Василь Малюк погодився піти з СБУ

Як зазначається, для звільнення керівника СБУ необхідне голосування Верховної Ради, і саме парламент ухвалюватиме остаточне рішення. Коли саме це питання буде винесене до сесійної зали, поки не уточнюється.

Водночас, за інформацією УП, у разі звільнення Малюка виконувачем обов'язків голови СБУ можуть призначити керівника підрозділу "Альфа" — це генерал-майор Євген Хмара.

Нагадаємо, низка військових та командирів негативно висловилась щодо чуток про потенційне звільнення Василя Малюка. Вони вважають, що Малюк є дуже потужним фахівцем у своїй справі та просять не звільняти його із посади. 

На підтримку висловився навіть всесвітньо відомий боксер Олександр Усик

Відомо, що в грудні Володимир Зеленський заслухав доповідь Василя Малюка щодо протидії російським військам та проросійським агентам. 

Володимир Зеленський Офіс президента СБУ Василь Малюк відставка
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
