Василь Малюк погодився піти у відставку з посади глави СБУ

Володимир Зеленський та Василь Малюк. Фото: Офіс Президента України

Глава Служби безпеки України Василь Малюк погодився подати у відставку. Остаточні строки та процедура його звільнення наразі не визначені й мають бути узгоджені найближчим часом.

Таку інформацію оприлюднила "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

Василь Малюк погодився піти з СБУ

Як зазначається, для звільнення керівника СБУ необхідне голосування Верховної Ради, і саме парламент ухвалюватиме остаточне рішення. Коли саме це питання буде винесене до сесійної зали, поки не уточнюється.

Водночас, за інформацією УП, у разі звільнення Малюка виконувачем обов'язків голови СБУ можуть призначити керівника підрозділу "Альфа" — це генерал-майор Євген Хмара.

Нагадаємо, низка військових та командирів негативно висловилась щодо чуток про потенційне звільнення Василя Малюка. Вони вважають, що Малюк є дуже потужним фахівцем у своїй справі та просять не звільняти його із посади.

На підтримку висловився навіть всесвітньо відомий боксер Олександр Усик.

Відомо, що в грудні Володимир Зеленський заслухав доповідь Василя Малюка щодо протидії російським військам та проросійським агентам.