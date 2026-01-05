Василий Малюк согласился уйти в отставку с должности главы СБУ

Владимир Зеленский и Василий Малюк. Фото: Офис Президента Украины

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк согласился подать в отставку. Окончательные сроки и процедура его увольнения пока не определены и должны быть согласованы в ближайшее время.

Такую информацию обнародовала "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, для увольнения руководителя СБУ необходимо голосование Верховной Рады, и именно парламент будет принимать окончательное решение. Когда именно этот вопрос будет вынесен в сессионный зал, пока не уточняется.

В то же время, по информации УП, в случае увольнения Малюка исполняющим обязанности главы СБУ могут назначить руководителя подразделения "Альфа" — это генерал-майор Евгений Хмара.

Напомним, ряд военных и командиров негативно высказался относительно слухов о потенциальном увольнении Василия Малюка. Они считают, что Малюк является очень мощным специалистом в своем деле и просят не увольнять его с должности.

В поддержку высказался даже всемирно известный боксер Александр Усик.

Известно, что в декабре Владимир Зеленский заслушал доклад Василия Малюка по противодействию российским войскам и пророссийским агентам.