Зеленський заслухав доповідь Малюка — про що говорили

Зеленський заслухав доповідь голови СБУ — деталі розмови
У п'ятницю, 5 грудня, Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника Служби безпеки України Василя Малюка. Сторони обговорили протидію окупантам та колаборантам.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Зеленський заслухав доповідь Малюка — подробиці
Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні голова СБУ Василь Малюк доповів йому про результати Служби в протидії російським окупантам і колаборантам.
Президент зазначив, що важливо, що Служба безпеки України залишається максимально влучною у далекобійних операціях та знищенні російської логістики.
Також глава держави додав, що триває напрацювання форматів подальшого розвитку державних інституцій України.
Нагадаємо, що нещодавно Малюка назвали одним із найкращих можливих переговорників від України.
Раніше Малюк повідомив, скільки російських "Панцирів" знищили ЗСУ від початку 2025 року.
Читайте Новини.LIVE!