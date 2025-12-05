Відео
Головна Новини дня Зеленський заслухав доповідь голови СБУ — деталі розмови

Зеленський заслухав доповідь голови СБУ — деталі розмови

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 19:14
Зеленський заслухав доповідь Малюка — про що говорили
Президент України Володимир Зеленський та голова Служби безпеки України Василь Малюк. Фото: Зеленський/Telegram

У п'ятницю, 5 грудня, Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника Служби безпеки України Василя Малюка. Сторони обговорили протидію окупантам та колаборантам.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський заслухав доповідь Малюка — подробиці

Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні голова СБУ Василь Малюк доповів йому про результати Служби в протидії російським окупантам і колаборантам.

Президент зазначив, що важливо, що Служба безпеки України залишається максимально влучною у далекобійних операціях та знищенні російської логістики.

Також глава держави додав, що триває напрацювання форматів подальшого розвитку державних інституцій України.

Зеленський заслухав доповідь Малюка
Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно Малюка назвали одним із найкращих можливих переговорників від України.

Раніше Малюк повідомив, скільки російських "Панцирів" знищили ЗСУ від початку 2025 року.

Володимир Зеленський СБУ росіяни Василь Малюк війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
