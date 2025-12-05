Зеленський заслухав доповідь Малюка — про що говорили

Президент України Володимир Зеленський та голова Служби безпеки України Василь Малюк. Фото: Зеленський/Telegram

У п'ятницю, 5 грудня, Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника Служби безпеки України Василя Малюка. Сторони обговорили протидію окупантам та колаборантам.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський заслухав доповідь Малюка — подробиці

Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні голова СБУ Василь Малюк доповів йому про результати Служби в протидії російським окупантам і колаборантам.

Президент зазначив, що важливо, що Служба безпеки України залишається максимально влучною у далекобійних операціях та знищенні російської логістики.

Також глава держави додав, що триває напрацювання форматів подальшого розвитку державних інституцій України.

Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно Малюка назвали одним із найкращих можливих переговорників від України.

Раніше Малюк повідомив, скільки російських "Панцирів" знищили ЗСУ від початку 2025 року.