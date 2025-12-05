Зеленский заслушал доклад Малюка — о чем говорили

Зеленский заслушал доклад главы СБУ — детали разговора
В пятницу, 5 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. Стороны обсудили противодействие оккупантам и коллаборационистам.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Зеленский заслушал доклад Малюка — подробности
Владимир Зеленский сообщил, что сегодня глава СБУ Василий Малюк доложил ему о результатах Службы в противодействии российским оккупантам и коллаборационистам.
Президент отметил, что важно, что Служба безопасности Украины остается максимально точной в дальнобойных операциях и уничтожении российской логистики.
Также глава государства добавил, что продолжается наработка форматов дальнейшего развития государственных институтов Украины.
Напомним, что недавно Малюка назвали одним из лучших возможных переговорщиков от Украины.
Ранее Малюк сообщил, сколько российских "Панцирей" уничтожили ВСУ с начала 2025 года.
