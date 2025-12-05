Видео
Зеленский заслушал доклад главы СБУ — детали разговора

Зеленский заслушал доклад главы СБУ — детали разговора

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 19:14
Зеленский заслушал доклад Малюка — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Фото: Зеленский/Telegram

В пятницу, 5 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. Стороны обсудили противодействие оккупантам и коллаборационистам.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский заслушал доклад Малюка — подробности

Владимир Зеленский сообщил, что сегодня глава СБУ Василий Малюк доложил ему о результатах Службы в противодействии российским оккупантам и коллаборационистам.

Президент отметил, что важно, что Служба безопасности Украины остается максимально точной в дальнобойных операциях и уничтожении российской логистики.

Также глава государства добавил, что продолжается наработка форматов дальнейшего развития государственных институтов Украины.

Зеленський заслухав доповідь Малюка
Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Напомним, что недавно Малюка назвали одним из лучших возможных переговорщиков от Украины.

Ранее Малюк сообщил, сколько российских "Панцирей" уничтожили ВСУ с начала 2025 года.

Владимир Зеленский СБУ россияне Василий Малюк война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
