РФ теряет "Панцири" быстрее, чем успевает производить - Малыш

Василий Малюк. Фото: Официальный канал Службы безопасности Украины/Telegram

Вооруженные силы Украины продолжают наносить врагу существенные потери, в частности в уничтожении российских зенитно-ракетных комплексов "Панцирь", сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. С начала года оккупанты потеряли почти половину всех систем этого типа, которые пытаются восстановить чрезвычайно медленными темпами.

Об этом Василий Малюк заявил во время брифинга в пятницу, 31 октября.

Реклама

Читайте также:

Российские потери превышают производственные возможности

По словам главы СБУ Василия Малюка, российская промышленность производит лишь около 30 "Панцирей" в год, однако Украина уже уничтожила 48% от общего количества этих систем, находившихся на вооружении армии РФ.

"Оккупанты производят 30 единиц в год. Но количество уничтожений намного превышает то, что они производят", — отметил Малюк.

Напомним, что ССО Украины летом 2023 года успешно уничтожили один из трех российских стратегических комплексов "Орешник" во время секретной операции на территории РФ, о которой впервые рассказал глава СБУ Василий Малюк.

Ранее мы также информировали, что Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Василий Малюк подробно доложил об успешных ударах по военным объектам врага и результатах дальних операций СБУ.