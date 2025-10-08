СБУ усилила удары по ПВО и агентуре врага - доклад Малюка

Зеленский согласовал проведение новых операций от СБУ - детали
Дата публикации 8 октября 2025 13:53
Переговоры Владимира Зеленского и Василия Малюка. Фото: ОПУ
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах работы Службы безопасности Украины, которые продолжают наносить эффективные удары по военным объектам противника. По словам президента, глава СБУ Василий Малюк подробно отчитался о боевой деятельности службы и результатах дальних ударов, которые выполняются силами СБУ.
Новость дополняется...
