Україна
Зеленський погодив проведення нових операцій від СБУ — деталі

Зеленський погодив проведення нових операцій від СБУ — деталі

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 13:53
СБУ посилила удари по ППО та агентурі ворога — доповідь Малюка
Переговори Володимира Зеленського та Василя Малюка. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати роботи Служби безпеки України, які продовжують завдавати ефективних ударів по військових об’єктах противника. За словами президента, глава СБУ Василь Малюк детально звітував про бойову діяльність служби та результати далеких ударів, які виконуються силами СБУ.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своєму каналі у Telegram.

Читайте також:

Зеленський відзначив успіхи роботи СБУ

За словами президента, СБУ досягає відчутних успіхів у виконанні стратегічних завдань. Зокрема, Малюк доповів про результати далеких ударів, здійснених українськими силами. Зеленський наголосив, що українські далекобійні ракети-дрони демонструють все більшу ефективність, а серед значних досягнень — успішне знищення російських систем протиповітряної оборони.

Президент окремо відзначив роботу воїнів Центру спеціальних операцій "А" СБУ, які проявляють високу майстерність і мужність на Покровському напрямку.

"Російські війська отримали наказ штурмувати наші позиції за будь-яку ціну. Відповідно, значно зріс рівень російських втрат. Тільки наші воїни СБУ і тільки на Покровському напрямку знищують зараз понад 100 окупантів на день, і це без врахування результатів дій воїнів інших складових наших Сил оборони та безпеки", — зазначив Володимир Зеленський.

Василь Малюк
Глава СБУ Василь Малюк. Фото: ОПУ

Загалом, за даними Служби безпеки України, лише за минулий місяць бійці ЦСО "А" ліквідували 3 028 ворогів. Усі ці втрати підтверджені та задокументовані.

Крім того, глава держави зазначив, що СБУ продовжує активну роботу з викриття й нейтралізації російських агентурних мереж усередині країни. Президент погодив низку нових операцій, спрямованих на подальше зменшення воєнного потенціалу противника.

"СБУ продовжує роботу зі знищення російських агентурних мереж. Погодив і наші операції, які мають на меті зменшення російського воєнного потенціалу", — підсумував Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, сьогодні, 8 жовтня, виповнилась третя річниця з моменту першої атаки СБУ по Кримському мосту на окупованому росіянами півострові. 

Втім, СБУ не зупиняється і нищить російські стратегічні об'єкти й надалі. Нещодавно під атакою опинився один з найбільших нафтопереробних заводів за 1400 км від України.

Також СБУ відкрила російську колаборантку та шпигунку в Слов'янську.

Володимир Зеленський СБУ Василь Малюк війна в Україні бойові дії
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
