СБУ вдарила по російській НПЗ углиб Росії — подробиці

СБУ вдарила по російській НПЗ углиб Росії — подробиці

Ua en ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 14:52
СБУ дронами вдарила по НПЗ Орськнафтооргсинтез за 1400 км від України
Вибух на НПЗ в Росії. Фото: кадр з відео

Служба безпеки України здійснила черговий діпстрайк по Росії дальністю понад 1400 км. Цього разу ціллю ударних дронів Центру спеціальних операцій "А" став один із найбільших російських нафтопереробних заводів — "Орськнафтооргсинтез" в Оренбурзькій області.

Про це Новини.LIVE повідомили джерела в СБУ.

Читайте також:

Дрони СБУ успішно атакували нафтопереробний завод в Росії за 1400 км від кордону

Підприємство має чотири установки первинної переробки та щороку може обробляти близько 6,6 млн тонн нафти. На заводі виготовляють майже три десятки видів продукції, серед яких бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум і мастила.

Після влучання безпілотників на території заводу здійнялася сильна пожежа, над об’єктом піднялися густі клуби чорного диму. Керівництво НПЗ оголосило евакуацію персоналу.

Як зазначило джерело в СБУ, удари по нафтогазовій інфраструктурі РФ спрямовані на ослаблення економічних можливостей Кремля.

"Майже 40% потужностей російських НПЗ вже простоюють. Працюватимемо й надалі над тим, щоб збільшити цю цифру", — повідомило поінформоване джерело в СБУ. 

Нагадаємо, у мережі з'явилися відеокадри, як українські дрони атакували НПЗ в Оренбурзькій області. 

Також колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес пояснив Новини.LIVE, чому атаки по НПЗ в Росії будуть фатальними для Кремля

Тим часом в Росії почали активно будувати захисні конструкції та сітки над НПЗ через масовані атаки. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
