Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Це принесе фатальні наслідки — Бен Годжес про слабке місце Росії

Це принесе фатальні наслідки — Бен Годжес про слабке місце Росії

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 06:59
Бен Годжес вважає, що удари по НПЗ і втрата експорту енергоносіїв для економіки РФ буде справжньою трагедією
Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес. Фото: AFP

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес вважає, що саме потужні удари по нафтових можливостях Кремля стануть фатальними для її економіки. Військовий зараз більше впевнений у перемозі України над окупантами РФ.

Про це Годжес заявив під час розмови з журналісткою Новини.LIVE Галиною Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Як зараз Годжес оцінює ситуацію на фронті

За словами Годжеса, який зараз очолює Кафедру стратегічних досліджень Першинґа в Центрі аналізу європейської політики, Росія не має змоги подолати українських захисників, хоча безперечно страждають мирні жителі, які щоночі зазнають атак. 

"Але важливо пам'ятати, хоч як це погано, це не принесе Росії перемогу у війні", — зазначив військовий.

Годжес позитивно оцінив дії Сил оборони України щодо ураження російських нафтопереробних заводів. Він вважає, що зупинення експорту нафти Росією матиме катастрофічні наслідки для її економіки.

"Те, що Україна робить на землі, в повітрі, на морі, особливо атакуючи нафтогазову інфраструктуру Росії, це ключове з військової точки зору. Бо якщо Росія не зможе експортувати нафту, то це кінець", — зазначив Годжес.

Раніше ми повідомляли, що Бен Годжес вважає цілком можливою передачу Україні далекобійних ракет "Томагавк". Це допоможе ЗСУ знищувати штаби окупантів в тилу та нищити нафтову інфраструктуру. 

А спецпредставник Трампа Кіт Келлог вважає, що диктатор РФ Путін не виграє війну. Проте у найближчі 12 місяців він також не буде готовий до переговорів.

США ЗСУ НПЗ нафта пальне війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації