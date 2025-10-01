Бен Годжес вважає, що удари по НПЗ і втрата експорту енергоносіїв для економіки РФ буде справжньою трагедією

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес. Фото: AFP

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес вважає, що саме потужні удари по нафтових можливостях Кремля стануть фатальними для її економіки. Військовий зараз більше впевнений у перемозі України над окупантами РФ.

Про це Годжес заявив під час розмови з журналісткою Новини.LIVE Галиною Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Як зараз Годжес оцінює ситуацію на фронті

За словами Годжеса, який зараз очолює Кафедру стратегічних досліджень Першинґа в Центрі аналізу європейської політики, Росія не має змоги подолати українських захисників, хоча безперечно страждають мирні жителі, які щоночі зазнають атак.

"Але важливо пам'ятати, хоч як це погано, це не принесе Росії перемогу у війні", — зазначив військовий.

Годжес позитивно оцінив дії Сил оборони України щодо ураження російських нафтопереробних заводів. Він вважає, що зупинення експорту нафти Росією матиме катастрофічні наслідки для її економіки.

"Те, що Україна робить на землі, в повітрі, на морі, особливо атакуючи нафтогазову інфраструктуру Росії, це ключове з військової точки зору. Бо якщо Росія не зможе експортувати нафту, то це кінець", — зазначив Годжес.

Раніше ми повідомляли, що Бен Годжес вважає цілком можливою передачу Україні далекобійних ракет "Томагавк". Це допоможе ЗСУ знищувати штаби окупантів в тилу та нищити нафтову інфраструктуру.

А спецпредставник Трампа Кіт Келлог вважає, що диктатор РФ Путін не виграє війну. Проте у найближчі 12 місяців він також не буде готовий до переговорів.