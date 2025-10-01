Видео
Главная Новости дня Это принесет фатальные последствия — Бен Ходжес о слабом месте РФ

Это принесет фатальные последствия — Бен Ходжес о слабом месте РФ

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 06:59
Бен Ходжес считает, что удары по НПЗ и потеря экспорта энергоносителей для экономики РФ будет настоящей трагедией
Бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес. Фото: AFP

Бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес считает, что именно мощные удары по нефтяным возможностям Кремля станут фатальными для ее экономики. Военный сейчас больше уверен в победе Украины над оккупантами РФ.

Об этом Ходжес заявил во время разговора с журналисткой Новини.LIVE Галиной Остаповец.

Читайте также:

Как сейчас Ходжес оценивает ситуацию на фронте

По словам Ходжеса, который сейчас возглавляет Кафедру стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики, Россия не имеет возможности преодолеть украинских защитников, хотя бесспорно страдают мирные жители, которые каждую ночь подвергаются атакам.

"Но важно помнить, как бы это ни было плохо, это не принесет России победу в войне", — отметил военный.

Ходжес положительно оценил действия Сил обороны Украины по поражению российских нефтеперерабатывающих заводов. Он считает, что остановка экспорта нефти Россией будет иметь катастрофические последствия для ее экономики.

"То, что Украина делает на земле, в воздухе, на море, особенно атакуя нефтегазовую инфраструктуру России, это ключевое с военной точки зрения. Потому что если Россия не сможет экспортировать нефть, то это конец", — отметил Ходжес.

Ранее мы сообщали, что Бен Ходжес считает вполне возможной передачу Украине дальнобойных ракет "Томагавк". Это поможет ВСУ уничтожать штабы оккупантов в тылу и уничтожать нефтяную инфраструктуру.

А спецпредставитель Трампа Кит Келлог считает, что диктатор РФ Путин не выиграет войну. Однако в ближайшие 12 месяцев он также не будет готов к переговорам.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
