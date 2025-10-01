Видео
Возможность победы Путина и мирные переговоры — прогноз Келлога

Возможность победы Путина и мирные переговоры — прогноз Келлога

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 01:38
Кэллог считает, что Путин не победит, но и к переговорам в ближайший год не будет готов
Спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог. Фото: Cinefoto.pl

На форуме по безопасности в Варшаве спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог высказался о возможности РФ победить Украину. Келлог провел параллели с послевоенной Германией.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Читайте также:

Выиграет ли войну Путин по мнению Келлога

По мнению генерала Келлога, диктатор РФ Путин не выиграет войну в долгосрочной перспективе. Однако в ближайшие 12 месяцев он также не будет готов провести переговоры о мире. Главной задачей союзников является убеждение российского диктатора в необходимости диалога.

"Знаете, надо надеяться, но не стоит планировать на основе надежды, потому что это не лучшая стратегия. Но надо убедиться, что он понимает. В долгосрочной перспективе ему не выиграть. Знаете, мы имеем дело с реальностью", — отметил спецпредставитель Трампа.

Келлог подчеркнул, что долгосрочная перспектива войны не благоприятна для России. Он сравнил ситуацию в Украине с послевоенной Германией, например, когда первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр понимал, что объединение страны при его правлении невозможно. Тем не менее Аденауэр верил в будущее единение Германии, и так оно и произошло.

"Но впоследствии Аденауэр сказал: "В конце концов, Германия объединится". Так и произошло. Впоследствии Германия, вероятно, станет частью НАТО, что и произошло. Надо смотреть, как это будет выглядеть в долгосрочной перспективе", — сказал Келлог.

Ранее сообщалось, что на форуме в Варшаве бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что завершение войны невозможно без надежных гарантий безопасности Украины. По его мнению, лучшей гарантией является вступление Украины в НАТО.

Также на форуме безопасности в Варшаве НАТО признало проблему присутствия российских БпЛА и самолетов вблизи границ. Однако предлагались различные подходы к решению проблемы - от жестких действий до осторожного анализа рисков.

владимир путин война в Украине Варшава Кит Келлог мирные переговоры
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
