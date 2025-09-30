Как НАТО ответит на российские атаки дронами - дискуссия в Варшаве

Атаки РФ и реакция НАТО — итоги форума по безопасности в Варшаве
В Варшаве состоялся форум по безопасности, который длился два дня и был посвящен российским дроновым атакам и реакции стран НАТО. Мероприятие показало, что союзники признают проблему, но их подходы к реагированию существенно отличаются.
Об этом журналистка Галина Остаповец рассказала в эфире Вечір.LIVE во вторник, 30 сентября.
Позиции стран НАТО относительно российских атак дронами
Журналистка отметила, что мнения партнеров на форуме были разными, и это четко проявилось во время выступлений министров обороны. По ее словам, глава Минобороны Эстонии отметил, что страна "отреагировала прямо пропорционально", когда три российских истребителя МиГ вторглись в воздушное пространство и находились там 12 минут. В то же время министр обороны Норвегии указал, что зафиксированные аппараты являются разведывательными, а не ударными, поэтому, по его мнению, они не представляют прямой угрозы.
"Это зависит от конкретной ситуации. Это зависит от того, есть ли реальная угроза нашей безопасности. И если есть угроза, конечно, мы их собьем", — сказал министр обороны Германии Борис Писториус.
Ключевым выводом форума стало то, что НАТО признает проблему присутствия российских дронов и самолетов вблизи границ, однако подходы к реагированию различаются — от жестких действий до осторожного анализа рисков.
