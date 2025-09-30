Видео
Атаки РФ и реакция НАТО — итоги форума по безопасности в Варшаве

Атаки РФ и реакция НАТО — итоги форума по безопасности в Варшаве

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 21:48
Как НАТО ответит на российские атаки дронами - дискуссия в Варшаве
Варшавский Форум по Безопасности НАТО 2025. Фото: Warsaw Security Forum 2025. Фото:

В Варшаве состоялся форум по безопасности, который длился два дня и был посвящен российским дроновым атакам и реакции стран НАТО. Мероприятие показало, что союзники признают проблему, но их подходы к реагированию существенно отличаются.

Об этом журналистка Галина Остаповец рассказала в эфире Вечір.LIVE во вторник, 30 сентября.

Позиции стран НАТО относительно российских атак дронами

Журналистка отметила, что мнения партнеров на форуме были разными, и это четко проявилось во время выступлений министров обороны. По ее словам, глава Минобороны Эстонии отметил, что страна "отреагировала прямо пропорционально", когда три российских истребителя МиГ вторглись в воздушное пространство и находились там 12 минут. В то же время министр обороны Норвегии указал, что зафиксированные аппараты являются разведывательными, а не ударными, поэтому, по его мнению, они не представляют прямой угрозы.

"Это зависит от конкретной ситуации. Это зависит от того, есть ли реальная угроза нашей безопасности. И если есть угроза, конечно, мы их собьем", — сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Ключевым выводом форума стало то, что НАТО признает проблему присутствия российских дронов и самолетов вблизи границ, однако подходы к реагированию различаются — от жестких действий до осторожного анализа рисков.

Напомним, что министр финансов Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: завершение войны невозможно без надежных гарантий безопасности, и лучшей такой гарантией для Украины станет членство в Альянсе.

Ранее мы также информировали, что Столтенберг подчеркнул: после 2014 года НАТО могла бы эффективнее сдержать Кремль, если бы действовала решительнее, в то же время ВСУ доказали способность противостоять агрессии даже при ограниченной поддержке.

