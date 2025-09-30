Відео
Ситуація змінилася — Столтенберг висловився про Україну в НАТО

Ситуація змінилася — Столтенберг висловився про Україну в НАТО

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 16:09
Україна в НАТО — яка головна гарантія безпека для Києва
Міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS

Міністр фінансів Норвегії та колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що закінчення війни важко уявити без надійних гарантій безпеки. Найкращою гарантією для України буде членство в Альянсі. 

Про це Єнс Столтенберг повідомив на Варшавському безпековому форуму 30 вересня, передає кореспондент Новини.LIVE

Яка найкраща гарантія безпека для України

Столтенберг заявив, що до 2022 року ще існувала ілюзія, що такі країни як Грузія чи Україна можуть залишитися не під парасолькою НАТО, але й не в прямій зоні ризику. Однак тепер стало очевидно, що потрібно мати гарантії колективної безпеки, інакше країни будуть перебувати у дуже небезпечному становищі. 

Він нагадав про Бухарестський саміт 2008 року, коли США наполягли на формулюванні, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, хоча тоді не було погоджено чіткого графіка. 

"Я був тоді прем'єр-міністром Норвегії. Чесно кажучи, все змінилося. Норвегія була на боці Німеччини — проти вступу України. США наполягали і переконали нас погодитися, що Україна стане членом без чіткого графіка. Зараз ситуація змінилась", — сказав ексгенсек НАТО. 

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський назвав найкращі гарантії безпеки для України. Президент вважає, що це друзі зі зброєю.

Водночас Роберта Мецола наголосила, що вступ України до ЄС сам по собі стане гарантією безпеки

НАТО Україна Єнс Столтенберг війна в Україні гарантії безпеки
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
