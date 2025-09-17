Роберта Мецола назвала основну гарантію безпеки для України

Роберта Мецола у Верховній Раді. Фото: rada.gov.ua

Вступ України до Європейського Союзу сам по собі стане гарантією безпеки. І Європарламент повністю підтримує державу на цьому шляху.

Про це заявила голова Європарламенту Роберта Мецола під час виступу у Верховній Раді в середу, 17 вересня.

Головна гарантія безпеки для України

Вона наголосила, що євроінтеграція — це не абстракція, а реальні досягнення. Як приклад навела угоду про роумінг, ухвалену в липні, яка вже приносить вигоду і громадянам, і бізнесу.

Мецола також нагадала, що з фонду Ukraine Facility Україна вже отримала 22,7 млрд євро, і очікується подальша фінансова підтримка для проведення реформ, які зміцнять інституції та зроблять їх більш стійкими.

Також вона назвала надзвичайно важливим подальший прогрес Верховної Ради у прийнятті законодавства, зокрема пов’язаного з реалізацією плану України.

Нагадаємо, що сьогодні голова Європарламенту Роберта Мецола прибула з робочим візитом до Києва.

А також Мецола заявила, що у Києві відкриють постійне представництво Європарламенту.