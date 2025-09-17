Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Європарламенті назвали основну гарантію безпеки для України

У Європарламенті назвали основну гарантію безпеки для України

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 17:32
Роберта Мецола назвала основну гарантію безпеки для України
Роберта Мецола у Верховній Раді. Фото: rada.gov.ua

Вступ України до Європейського Союзу сам по собі стане гарантією безпеки. І Європарламент повністю підтримує державу на цьому шляху.

Про це заявила голова Європарламенту Роберта Мецола під час виступу у Верховній Раді в середу, 17 вересня.

Реклама
Читайте також:

Головна гарантія безпеки для України

Вона наголосила, що євроінтеграція — це не абстракція, а реальні досягнення. Як приклад навела угоду про роумінг, ухвалену в липні, яка вже приносить вигоду і громадянам, і бізнесу.

Мецола також нагадала, що з фонду Ukraine Facility Україна вже отримала 22,7 млрд євро, і очікується подальша фінансова підтримка для проведення реформ, які зміцнять інституції та зроблять їх більш стійкими.

Також вона назвала надзвичайно важливим подальший прогрес Верховної Ради у прийнятті законодавства, зокрема пов’язаного з реалізацією плану України.

Нагадаємо, що сьогодні голова Європарламенту Роберта Мецола прибула з робочим візитом до Києва.

А також Мецола заявила, що у Києві відкриють постійне представництво Європарламенту.

Європейський союз Україна Європарламент ЄС гарантії безпеки
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації