Роберта Мецола назвала основну гарантію безпеки для України

У Європарламенті назвали основну гарантію безпеки для України
Вступ України до Європейського Союзу сам по собі стане гарантією безпеки. І Європарламент повністю підтримує державу на цьому шляху.
Про це заявила голова Європарламенту Роберта Мецола під час виступу у Верховній Раді в середу, 17 вересня.
Головна гарантія безпеки для України
Вона наголосила, що євроінтеграція — це не абстракція, а реальні досягнення. Як приклад навела угоду про роумінг, ухвалену в липні, яка вже приносить вигоду і громадянам, і бізнесу.
Мецола також нагадала, що з фонду Ukraine Facility Україна вже отримала 22,7 млрд євро, і очікується подальша фінансова підтримка для проведення реформ, які зміцнять інституції та зроблять їх більш стійкими.
Також вона назвала надзвичайно важливим подальший прогрес Верховної Ради у прийнятті законодавства, зокрема пов’язаного з реалізацією плану України.
Нагадаємо, що сьогодні голова Європарламенту Роберта Мецола прибула з робочим візитом до Києва.
А також Мецола заявила, що у Києві відкриють постійне представництво Європарламенту.
