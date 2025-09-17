Видео
Европарламент назвал основную гарантию безопасности для Украины

Европарламент назвал основную гарантию безопасности для Украины

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 17:32
Роберта Мецола назвала основную гарантию безопасности для Украины
Роберта Мецола в Верховной Раде. Фото: rada.gov.ua

Вступление Украины в Европейский Союз само по себе станет гарантией безопасности. И Европарламент полностью поддерживает государство на этом пути.

Об этом заявила председатель Европарламента Роберта Мецола во время выступления в Верховной Раде в среду, 17 сентября.

Читайте также:

Главная гарантия безопасности для Украины

Она подчеркнула, что евроинтеграция — это не абстракция, а реальные достижения. В качестве примера привела соглашение о роуминге, принятое в июле, которое уже приносит выгоду и гражданам, и бизнесу.

Мецола также напомнила, что из фонда Ukraine Facility Украина уже получила 22,7 млрд евро, и ожидается дальнейшая финансовая поддержка для проведения реформ, которые укрепят институты и сделают их более устойчивыми.

Также она назвала чрезвычайно важным дальнейший прогресс Верховной Рады в принятии законодательства, в частности связанного с реализацией плана Украины.

Напомним, что сегодня председатель Европарламента Роберта Мецола прибыла с рабочим визитом в Киев.

Также Мецола заявила, что в Киеве откроют постоянное представительство Европарламента.

Европейский союз Украина Европарламент ЕС гарантии безопасности
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
