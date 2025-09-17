Мецола анонсировал открытие в Киеве постоянного представительства Европарламента

Роберта Мецола в Верховной Раде. Фото: Верховная Рада / Telegram

В Киеве откроют постоянное представительство Европарламента. Глава ведомства Роберта Мецола назвала это обязательством ЕС перед Украиной.

Об этом Мецола сообщила во время выступления в Верховной Раде.

Выступление Мецолы в парламенте

"Я здесь, чтобы еще больше усилить наше сотрудничество. Мы открываем постоянное представительство Европарламента в Киеве — для того, чтобы мы присутствовали в Украине и работали с вами каждый день. Это было наше обязательство перед вами, и мы его выполняем", — заявила она.

Мецола во время выступления назвала вступление в ЕС гарантией безопасности. А также заявила, что Украина имеет полную поддержку Европарламента.

Кроме того, руководительница Европарламента отметила, что восстановление полномочий антикоррупционных органов в Украине было очень важным сигналом. По ее словам, Верховная Рада показала решимость в принятии закона, который соответствует законодательству ЕС.

Напомним, в этом году Европейский парламент принял резолюцию по возвращению украинских детей.

Глава МИД Украины Андрей Сибига высказался, готова ли Украина к вступлению в ЕС.