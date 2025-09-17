Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рада приняла закон о военном омбудсмане — детали
Главная Новости дня В Киеве появится постоянное представительство Европарламента

В Киеве появится постоянное представительство Европарламента

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 11:57
Мецола анонсировал открытие в Киеве постоянного представительства Европарламента
Роберта Мецола в Верховной Раде. Фото: Верховная Рада / Telegram

В Киеве откроют постоянное представительство Европарламента. Глава ведомства Роберта Мецола назвала это обязательством ЕС перед Украиной.

Об этом Мецола сообщила во время выступления в Верховной Раде.

Реклама
Читайте также:

Выступление Мецолы в парламенте

"Я здесь, чтобы еще больше усилить наше сотрудничество. Мы открываем постоянное представительство Европарламента в Киеве — для того, чтобы мы присутствовали в Украине и работали с вами каждый день. Это было наше обязательство перед вами, и мы его выполняем", — заявила она.

Мецола во время выступления назвала вступление в ЕС гарантией безопасности. А также заявила, что Украина имеет полную поддержку Европарламента.

Кроме того, руководительница Европарламента отметила, что восстановление полномочий антикоррупционных органов в Украине было очень важным сигналом. По ее словам, Верховная Рада показала решимость в принятии закона, который соответствует законодательству ЕС.

Напомним, в этом году Европейский парламент принял резолюцию по возвращению украинских детей.

Глава МИД Украины Андрей Сибига высказался, готова ли Украина к вступлению в ЕС.

Верховная Рада Киев НАБУ Европарламент Роберта Метсола
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации