Вступление Украины в ЕС — Сибига сделал заявление о готовности

Андрей Сибига. Фото: Кадр из видео

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о необходимости скорейшего начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. По его словам, Киев уже выполнил все подготовительные шаги и ожидает дальнейших решений со стороны ЕС.

Об этом Сибига сообщил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем в понедельник, 30 июня.

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"Я благодарю Германию за поддержку на пути Украины в Европейский Союз. И еще раз подчеркнул крайне насущную необходимость скорейшего открытия переговорного кластера", — сказал Сибига.

Он подчеркнул, что Украина полностью готова к следующему этапу евроинтеграции.

"Мы выполнили все необходимые подготовительные шаги. Говорили о проведении межправительственных консультаций уже в этом году", — добавил министр.

По словам Сибиги, сейчас идет работа на уровне команд, чтобы согласовать точную дату проведения этого важного механизма.

"Мы будем дальше работать на уровне команд, чтобы определить конкретную дату. Это вопрос, по которому достигнуты договоренности между президентом Зеленским и канцлером Германии во время последнего визита в Берлин", — отметил он.

В завершение министр поблагодарил немецкую сторону за поддержку.

Напомним, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен активно выступает за открытие первого кластера переговоров с Украиной. По итогам саммита ЕС в Брюсселе она сделала соответствующее заявление.

А президент Литвы Гитанас Науседа во время саммита Европейского Союза заявил, что Украина заслуживает четкой перспективы членства в ЕС. Переговоры о вступлении Украины в блок должны быть ускорены.